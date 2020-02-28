Мясникович считает необходимым минимизировать "разрывы" между решениями глав ЕАЭС и их выполнением

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович считает необходимым минимизировать "разрывы" между решениями глав Евразийского экономического союза и их выполнением. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мое сложившееся мнение - есть очень большой разрыв между политической волей глав государств и реальным положением дел. Я не хочу сказать, что где-то в процессе работы над документами и их реализацией игнорируется то, что принято главами государств, наверное, это будет неправильная оценка. Но зачастую под эгидой так называемого бережного отношения к суверенитету начинают приниматься не вполне, не до конца исчерпывающие меры, как лучше выполнить те политические решения, которые приняты главами государств, - отметил Михаил Мясникович. - Поэтому я вижу задачу минимизировать вот эти "разрывы" для того, чтобы были воплощены конкретные решения, те установки, которые даны Высшим Евразийским экономическим советом и Евразийским межправительственным советом".

Сергей Румас в свою очередь отметил, что Михаил Мясникович работает в новой должности уже месяц, и этот месяц был насыщенным как международными встречами на высшем и высоком уровнях, так и в работе по внутренней повестке Коллегии ЕЭК. "Насколько я знаю, вам удалось глубоко погрузиться в те вопросы, которые стоят сегодня на повестке нашей интеграции. И для нас важно, что вы уже с новой точки зрения можете оценивать те проблемы, которые стоят сегодня перед нами. Вы знаете хорошо страновую позицию, многие годы участвовали в ее выработке, сейчас уже смогли глубже понять позицию персонала Коллегии (ЕЭК. - Прим. БЕЛТА), мне будет очень важно послушать ваше мнение по тем спорным вопросам, которые стоят сегодня на повестке дня, по барьерам и ограничениям, которые нам надо решить", - сказал Сергей Румас.-0-

Фото Андрея Покумейко