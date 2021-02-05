Мясникович считает необходимым развивать в ЕАЭС промкооперацию в высокотехнологичных отраслях

5 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович считает необходимым развивать в Евразийском экономическом союзе промышленную кооперацию в высокотехнологичных отраслях. Об этом он заявил сегодня на форуме Digital Almaty Forum 2021, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Михаил Мясникович напомнил, что Президент Казахстана, Председатель Высшего Евразийского экономического совета Касым-Жомарт Токаев в обращении к главам государств ЕАЭС в качестве ключевых задач на 2021 год обозначил промкооперацию и цифровизацию. Сейчас в числе приоритетных в ЕАЭС - инициированный Казахстаном проект по созданию оптово-распределительных центров, а также полноценный запуск экосистемы цифровых транспортных коридоров, предложенный Беларусью совместно с партнерами по союзу.

"У нас в ЕАЭС есть интеллектуальный и промышленный потенциал, чтобы реализовать эти задачи, - отметил председатель Коллегии ЕЭК. - Необходимо укреплять институты развития, создавать новые предприятия для производства высоколиквидных товаров для внутреннего рынка и на экспорт, внедрять программы импортозамещения, в том числе в высокотехнологичных отраслях".

По данным ЕЭК, в настоящее время в ЕАЭС действует 17,5 тыс. совместных с партнерами по союзу предприятий, в том числе в Беларуси - 2,4 тыс. В ЕАЭС есть интерес к реализации инвестиционных проектов суммарной сметной стоимостью около $200 млрд, значительная часть из которых интеграционные по своей сути.

Председатель Коллегии ЕЭК также подчеркнул, что создание фундаментальных основ цифровых инфраструктур и экосистем предусмотрено стратегией развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденной главами государств ЕАЭС 11 декабря 2020 года. Стратегия содержит 11 ключевых направлений развития, и практически все они базируются на цифровых платформах, например система маркировки и прослеживаемости товаров, развитие трансграничного пространства доверия, разработка и утверждение концепции территориально распределенной цифровой платформы союза, включающей национальные сегменты и интегрированные компоненты, вопросы цифровой трансформации в сфере интеллектуальной собственности и многие другие актуальные проекты. Председатель Коллегии ЕЭК призвал уполномоченные госорганы и бизнес-сообщество предлагать идеи для эффективной реализации задач стратегии.

В пленарной сессии форума приняли участие главы правительств стран союза и государств - наблюдателей при ЕАЭС.-0-