Мясникович: у ЕАЭС достаточно ресурсов для устойчивого снабжения продовольствием

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. У Евразийского экономического союза достаточно внутренних ресурсов для устойчивого снабжения продовольствием. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося 29-30 апреля в Казани заседания Евразийского межправительственного совета, в котором принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

Михаил Мясникович проинформировал, что на заседании были рассмотрены вопросы о функционировании внутреннего рынка, которые касаются непосредственно и продовольственной безопасности, и других актуальных тем, в том числе предотвращения заболеваемости сельскохозяйственных культур и минимизации возможного ущерба в связи с этими болезнями.

"Мы считаем, что у нас очень высокий уровень самодостаточности нашего союза, мы в комиссии провели серьезную работу, которая касается балансов продовольствия, - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК. - И поскольку эта тема сегодня достаточно часто фигурирует в средствах массовой информации, хочу сказать, что и по зерну, и по мясу, и по сахару, и по молочной группе товаров у нас достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечивать устойчивое снабжение внутреннего рынка нашего союза и даже продавать излишки на экспорт. Поэтому всякая волатильность - ценовая и другие - они, безусловно, не связаны с какими-то дефицитами и другими сложностями".

"Безусловно, нужно совершенствовать управление этими ресурсами, чем сейчас достаточно активно занимается Евразийская экономическая комиссия", - добавил Михаил Мясникович.-0-