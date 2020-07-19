Мясникович: участники Евразийского межправсовета нашли решения по спорным вопросам

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники заседания Евразийского межправительственного совета в Минске нашли решения по спорным вопросам. Такое мнение в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" высказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос журналиста, удалось ли участникам заседания Евразийского межправсовета договориться по спорным позициям, Михаил Мясникович отметил: "Я очень рад, что мы неформально подошли ко всем вопросам. Не просто провели заседание, послушали друг друга и разошлись, а нашли приемлемые решения. Хотя это было очень непросто".

По его словам, Россия приняла решение о введении с 20 января 2021 года маркировки молочной продукции. "Вся молочная продукция, которая идет на экспорт в Россию, должна маркироваться специальными кодами, иначе она будет нелегальной. Поэтому все подходы, которые мы обсуждали, были направлены на то, чтобы не получился, как говорится, стоп-кадр и товары не остановились где-то в районе Смоленска. Мы договорились о неком переходном периоде, который позволил бы оптимизировать решения, чтобы молочная группа товаров была легальной на российском рынке", - пояснил председатель Коллегии ЕЭК.

Что касается промышленной продукции, Россия приняла постановление от 30 апреля 2020 года №616, в котором фактически ограничен доступ промышленных товаров из Беларуси, Казахстана и других государств на рынок РФ. "Там была введена норма, что достаточно большой объем добавленной стоимости в товаре, который поступает на рынок, должен быть создан в России, - сказал он. - Мы договорились, что будет засчитываться в локализацию или в добавленную стоимость не только то, что создано в России, но и в других государствах ЕАЭС. Я считаю, что это очень хорошее решение".

Продолжая тему разрешения различных спорных вопросов, Михаил Мясникович подчеркнул, что он как председатель Коллегии ЕЭК, ставит задачу бороться не с последствиями, а работать на упреждение. "Мы инициировали создание специального комитета, который будет рассматривать спорные позиции. Страны всегда будут стремиться поддержать отечественного товаропроизводителя, отстаивать интересы своего государства. И это правильно. Но нужно смотреть, чтобы это не наносило ущерб партнеру по Евразийскому экономическому союзу", - добавил он.

Говоря о стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, Михаил Мясникович отметил, что документ должен быть готов к осени. По его словам, 19 мая, когда собрались главы государств, они практически поддержали все, за исключением одного вопроса, который был ключевым для Беларуси и Армении. Это тариф на прокачку газа. Пока к единому мнению не пришли. "В понедельник, 20 июля, мы собираем всех вице-премьеров в Москве. И будем идти по каждому пункту документа для того, чтобы его выносить на уровень премьер-министров, а уже в ноябре - на уровень глав государств. Я не исключаю, что один - два вопроса потребуют принятия на таком высоком уровне", - добавил он.

Также председатель Коллегии ЕЭК рассказал, что сейчас готовится международный договор, который вступит в силу с 1 января 2025 года, об общем рынке газа, транзита, тарифа за транзит. "Самое главное, чтобы это был не дискриминационный подход", - подчеркнул он.-0-