Мясникович: успех сотрудничества регионов Беларуси и России - в тесной промышленной кооперации

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успех сотрудничества регионов Беларуси и России - в тесной промышленной кооперации, заявил сегодня председатель Совета Республики Беларуси Михаил Мясникович во время встречи с губернаторами Брянской и Вологодской областей России Александром Богомазом и Олегом Кувшинниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"V Форум регионов Беларуси и России действительно поднял многие актуальные темы. И я хочу выразить слова благодарности губернаторам, которые смело подняли вопросы о необходимости создания равных конкурентных условий для совместных белорусско-российских предприятий и российских. То есть, это те принципы, которые заложены в Договоре о создании Союзного государства, когда общий рынок работает без изъятий и ограничений. Безусловно, как бы мы ни говорили о каких-то союзных подходах, все равно это два государства, и каждое правительство стремится как-то поддержать, защитить, отстоять свои интересы. Но я думаю, что успех - в глубокой промышленной кооперации", - сказал Михаил Мясникович.

Как отмечалось во время Форума регионов, главная задача двух стран - унификация и гармонизация законодательств. "Если мы добьемся того, чтобы унификация и гармонизация работали как положено, я думаю, что выиграют обе стороны. И совместное белорусско-российское предприятие "Брянсксельмаш", и машиностроительный кластер с участием Минского тракторного завода в Череповце должны производить больше единиц техники. В реальном секторе экономики, когда практически каждый год или раз в два года принципиально меняются условия работы, это создает непростые задачи для предприятий", - считает председатель Совета Республики.-0-