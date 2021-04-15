Мясникович: в 2020 году удалось ликвидировать максимальное число барьеров в ЕАЭС

15 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе в 2020 году удалось устранить максимальное число барьеров за все время существования ЕАЭС. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, выступая сегодня на XXII Апрельской международной научной конференции российского национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Важное условие функционирования бизнеса и экономики союза в целом - отсутствие препятствий в свободном передвижении товаров, осуществлении работ и услуг, - сказал Михаил Мясникович. - Эти препятствия создают страны, а комиссии приходится устранять. Так, в 2020 году количество препятствий в целом в реестре союза впервые с 2016 года снизилось до 59 (за этот период устранено 83% от всех выявленных барьеров). В 2020 году ликвидировано максимальное количество нарушений за все время - 19 (12 барьеров, 3 ограничения, 1 изъятие, 3 препятствия с признаками барьера). В 2021 году - уже два барьера".

Он также напомнил, что по инициативе Коллегии ЕЭК в 2020 году создан комитет по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС, который оперативно рассматривает наиболее чувствительные проблемы, возникающие на внутренних границах союза.

"Мы достигли серьезного прогресса по вопросу допуска к государственным (муниципальным) закупкам, - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК. - Этот вопрос не решался пять лет. Комиссия совместно с государствами-членами разработала и утвердила правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок, имеющих важное значение для бизнеса. Предусматривается ведение комиссией евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС. Соответствующий информационный ресурс запущен 1 февраля 2021 года".

"Суть принятых решений: допуск к государственным закупкам в странах ЕАЭС будет осуществляться на основании суммирования добавленной стоимости, созданной в странах союза, без привязки к какому-либо одному государству-члену, - пояснил Михаил Мясникович. - Эта работа - большой шаг на пути к созданию полноценного бренда "товар ЕАЭС".-0-