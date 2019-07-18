Мясникович: в Беларуси обеспокоены значительным выводом прибыли российскими компаниями-резидентами

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Российские компании-резиденты в значительных объемах выводят из Беларуси прибыль вместо реинвестирования. Проблему на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России обозначил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси создают комфортные условия для работы российских компаний - как резидентов республики, так и тех, кто работает в кооперации. "Но нас беспокоит то, что компании с российским капиталом, являющиеся резидентами Беларуси, в значительных объемах выводят из страны заработанную прибыль вместо того, чтобы ее в основном реинвестировать", - сказал Михаил Мясникович.

В прошлом году прямыми инвесторами изъято 50% прибыли, в первом квартале 2019 года - 75%. "В принципе это не противоречит белорусскому законодательству и международному праву, но просим российских партнеров не ставить главной целью изъятие средств из Беларуси, а реинвестировать прибыль", - добавил он.

Спикер считает неправильным устойчивое мнение о том, что Беларусь покупает в России только сырьевые ресурсы, а на российском рынке продает готовую продукцию. Он возразил, что Российская Федерация стабильно занимает первое место в списке поставщиков в Беларусь высоколиквидной качественной продукции - товаров инвестиционного назначения: машин, оборудования, транспортных средств. Россия заметно опережает все другие страны. Спикер привел статистику. В 2018 году объем закупок только инвестиционных товаров в России превысил $1,1 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее. Тенденция роста сохраняется и в 2019 году. Более 80% радиоаппаратуры и холодильников, свыше 90% телевизоров и стиральных машин Беларусь закупает в России. Стоимостной объем импорта российских легковых автомобилей увеличился в прошлом году в 1,6 раза, превысив $1 млрд.

"Никаких ограничений для продаж российских товаров в Беларуси нет, хотя у нас имеются собственные аналоги", - подчеркнул спикер. Он выразил надежду, что ограничения доступа на российский рынок для белорусских товаров тоже будут устраняться.-0-