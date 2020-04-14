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14 апреля 2020, 13:14

Мясникович: в ЕАЭС вырабатывают системные меры по обеспечению экономической стабильности в условиях COVID-19

Михаил Мясникович. Фото из архива
Михаил Мясникович. Фото из архива
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14 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе вырабатываются меры по обеспечению экономической стабильности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет выработка совместно с правительствами системных мер по обеспечению экономической стабильности", - сказал Михаил Мясникович.

Докладывая главам государств ЕАЭС об уже принятых решениях, председатель Коллегии рассказал, что для улучшения обеспечения средствами индивидуальной защиты и медицинской техникой Совет ЕЭК решил установить нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на эти товары. Также временно отменен ряд процедур по оценке соответствия и таможенной очистке медицинских товаров с целью их быстрого поступления на рынки стран союза. Коллегия ЕЭК ввела временный запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения. Аналогичные меры приняты по продовольственной группе товаров. "Перечень согласован странами союза, он может дополняться", - отметил Михаил Мясникович.

"Постоянно проводится взаимодействие с уполномоченными органами государств - членов союза по урегулированию ситуации со взаимными поставками продовольствия, процедурами прохождения санитарно-эпидемиологического контроля водителями грузовых транспортных средств при пересечении границ, - продолжил он. - 25 марта на внеочередном Совете ЕЭК принят соответствующий нормативный акт. Однако вынужден констатировать, что в ряде случаев отступление от норм имеет место. Работаем точечно, кроме того, идет обмен информацией о принимаемых странами мерах в торгово-логистической и санитарно-эпидемиологической сферах".

ЕЭК разработала комплекс совместных антикризисных мер, которые одобрены 10 апреля Евразийским межправительственным советом. "Первое - это пакет срочных временных мер стабилизационного характера, в первую очередь при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий, - отметил Михаил Мясникович. - Также предусмотрено создание зеленого коридора для импорта критически важных товаров, снижение таможенных пошлин на комплектующие и материалы для отдельных отраслей экономики, обеспечение бесперебойной работы транспорта, грузовых перевозок с учетом, конечно же, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований".

Второй раздел мер включает обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивости функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку предприятий реального сектора экономики, более активное участие региональных финансовых институтов, таких как Евразийский фонд стабилизации и развития и Евразийский банк развития, в поддержке экономики стран ЕАЭС в условиях пандемии.

"Где мы видим резервы? Они в безусловном выполнении договоренностей, которые достигаются странами. Надо минимизировать ограничения во взаимной торговле и укреплять доверие", - резюмировал председатель Коллегии ЕЭК.-0-

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