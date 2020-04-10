Мясникович: в условиях COVID-19 важно координировать в ЕАЭС нацрешения и принимать совместные меры

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях COVID-19 важно координировать в ЕАЭС национальные решения и принимать совместные меры, заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. И в этих условиях важно координировать национальные антикризисные решения и принимать совместные меры", - сказал Михаил Мясникович.

ЕЭК и правительства государств - членов ЕАЭС разработали комплекс совместных антикризисных мер. Проект распоряжения о принимаемых в ЕАЭС мерах для экономической стабильности в условиях пандемии рассматривается сегодня на заседании Евразийского межправсовета.

Предложенные меры разделены на две части. Первая - это пакет срочных, временных мер стабилизационного характера. Он предусматривает, в частности, взаимодействие соответствующих органов союза при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий, консультации по вопросам сбалансированности продовольственного рынка, оперативных поставок товаров первой необходимости. Предусмотрено создание зеленого коридора для импорта критически важных товаров, временное снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие материалы для отдельных отраслей экономики.

Второй раздел - это меры системного характера для дальнейшего экономического развития. "Он включает обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку предприятий реального сектора экономики, более активное участие региональных финансовых институтов (ЕФСР и ЕАБР) в процессе поддержки экономик наших стран в условиях пандемии, - пояснил Михаил Мясникович. - Полагаем, что две ключевые задачи - борьба с инфекцией и работа экономики в этих условиях - чрезвычайно важны и должны решаться в комплексе".-0-