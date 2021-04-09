Мясоперерабатывающие предприятия примерно в 8 раз увеличили закупки через БУТБ

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мясоперерабатывающие предприятия в первом квартале 2021 года примерно в восемь раз увеличили объемы закупок через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Почти 5,5 тыс. т мясного сырья и полуфабрикатов для нужд белорусских мясоперерабатывающих предприятий на общую сумму Br28,2 млн реализовано в первом квартале 2021 года на торгах Белорусской универсальной товарной биржи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы закупок мясной продукции выросли в 7,8 раза в натуральном выражении и в 8,4 раза в стоимостном.

Более половины потребности отечественных мясокомбинатов в сырье закрыли местные производители, в то время как оставшийся объем был обеспечен путем импортных сделок. При этом расширился круг иностранных поставщиков, использующих биржевую площадку. Так, в текущем году начались закупки мяса в Грузии, и по итогам первого квартала сумма сделок уже составила Br1,6 млн. Кроме того, мясное сырье поставлялось в Беларусь из Великобритании, Латвии, Литвы и Польши.

"Повышенная активность мясопереработчиков связана с ростом спроса на товары продовольственной группы, и в том числе колбасные изделия и мясные консервы, выпускаемые отечественными мясокомбинатами. На бирже аккредитованы несколько сотен производителей мясного сырья и полуфабрикатов из Беларуси, стран Балтии, Северной Европы, Азии и других регионов ближнего и дальнего зарубежья. Это позволяет приобретать любой необходимый объем продукции, выбирая самые выгодные предложения. При этом постоянно привлекаются на торги новые поставщики, что повышает конкуренцию и способствует более эффективной работе биржевого механизма", - отметили в пресс-службе.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-