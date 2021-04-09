ММЗ будет производить двигатели для вагонов-ресторанов

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод будет производить двигатели для вагонов-ресторанов, рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "УКХ "ММЗ".

"Две крупные компании из Санкт-Петербурга начали реализацию совместного проекта - производство дизель-генераторных подвагонных агрегатов для вагонов-ресторанов. За двигателями для агрегатов они обратились на Минский моторный завод. Потребителей заинтересовали две модели: Д-246 и новая разработка MMZ-4DG. Россияне планируют приобретать порядка 100-200 двигателей в год. ММЗ уже приступил к подготовке опытных образцов, доработке в соответствии с техническими особенностями", - рассказали в пресс-службе.

Для двигателя Д-246 необходимо проработать возможность уменьшения габаритов по высоте, доведя этот показатель до 750 мм. "Достичь этого конструкторы ММЗ планируют за счет установки масляной системы с сухим картером и выносным масляным насосом. Подобный опыт у заводских специалистов есть, похожая задача решалась, когда адаптировали минский двигатель к автобусу "Икарус", - пояснили на предприятии.

Для двигателя MMZ-4DG нужно рассмотреть возможность разработки и включения в комплектацию подшипникового узла с выходным валом диаметром 50 мм. Это необходимо для удобства компоновки мотора в дизель-генераторный агрегат. Как подчеркнули в пресс-службе, для данного двигателя такое решение раньше не применялось, так что перед специалистами ММЗ стоит новая задача.

"Малолитражные четырехцилиндровые двигатели ММЗ имеют хорошие перспективы на российском рынке. На постсоветском пространстве не существует их аналогов по соотношению характеристик, так что рынок открыт, - отметили на заводе. - Перспективным является начатый проект и для санкт-петербургских компаний. Его успешная реализация позволит завоевать новый сегмент рынка, который в России пока не насыщен".

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-