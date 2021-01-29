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29 января 2021, 16:34

ММЗ: для создания конкурентоспособной продукции нужна тесная интеграция науки и производства

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. О научной деятельности, проводимой на Минском моторном заводе, рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"31 января отмечается День белорусской науки. В современных условиях невозможно создавать конкурентоспособную продукцию без тесной интеграции науки и производства. Уровень конструктивных решений в мировом двигателестроении становится все более высоким, усложняются технологические процессы, и это требует прочного научного базиса, внедрения в производство результатов научно-технической деятельности, - отметили в пресс-службе. - Как подтверждение высокой наукоемкости разработок Минского моторного завода и широкого использования его специалистами передовых научных идей: в мае 2019 года предприятие получило статус научной организации. Вслед за этим на ММЗ была создана отраслевая лаборатория, аккумулирующая в себе всю научную деятельность, проводимую на заводе".

Функционально в структуре отраслевой лаборатории объединены несколько подразделений: научно-технический центр, отдел метрологии, стандартизации и испытаний, управление информационных технологий, конструкторское бюро внедрения методов инженерного анализа. В общей сложности в проекты лаборатории вовлечены 227 человек, в том числе в выполнение научных исследований - более 70. Работы ведутся совместно с институтами Национальной академии наук Беларуси и научными организациями по актуальным для двигателестроения направлениям.

В связи с началом функционирования отраслевой лаборатории ОАО "УКХ "ММЗ", перед управлением главного конструктора (УГК) был поставлен ряд новых специфических задач, для решения которых на базе управления создан научный сектор.

"За непродолжительное время функционирования научный сектор УГК зарекомендовал себя как эффективное структурное подразделение. Он выполняет задачи по сопровождению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области разработки и испытания новых видов продукции, взаимодействию с научно-исследовательскими организациями Национальной академии наук Беларуси, проведению совместных работ, исследований и испытаний. В своей деятельности научный сектор руководствуется как заранее утвержденным планом, так и выполнением "горящих" заявок конструкторских бюро", - пояснили на предприятии.

К примеру, за прошедший год реализовано профилирование и испытание аэродинамических свойств впускных каналов дизелей семейства MMZ-3LD, проведены исследования по совершенствованию системы охлаждения дизеля MMZ-4DT и охлаждаемых коллекторов двигателей MMZ-4DT и MMZ-3LD, выполнен ряд прочностных расчетов новых деталей и узлов для прогнозирования их работоспособности. Также сотрудники научного сектора УГК проводят совместные работы с Объединенным институтом машиностроения и физико-техническим институтом НАН по внедрению новых методов поверхностного упрочнения ответственных деталей дизелей.

Важная и масштабная часть работы - плотное взаимодействие с выпускающей кафедрой "Двигатели внутреннего сгорания" автотракторного факультета БНТУ. Филиал кафедры функционирует на ММЗ уже более десяти лет и выполняет значительную учебную нагрузку. Проводятся занятия со студентами 4-5 курсов профильной кафедры по дисциплине "Конструирование и расчет двигателей". Оказывается помощь в выборе тем дипломного проектирования и осуществляется консультирование по дипломным проектам. На базе испытательных боксов экспериментального цеха проводятся лабораторные занятия со студентами 3-4 курсов по дисциплинам "Теория двигателей" и "Испытания двигателей".

Минский моторный завод является базовым предприятием для технологической, конструкторской и преддипломной практики студентов 3-5 курсов кафедры "Двигатели внутреннего сгорания".

Филиал кафедры, в том числе сотрудники научного сектора управления главного конструктора, участвуют в подготовке специалистов II ступени образования (магистров) по тематике Минского моторного завода.

"Подход к научной деятельности на предприятии основательный. В перспективе на ММЗ будет налаживаться и поддерживаться координация работ всех подразделений, задействованных в научных исследованиях, - подчеркнули в пресс-службе. - Залог успеха промышленного предприятия кроется в обеспечении комплексного решения научных и научно-технических задач. Кроме решения практических производственных вопросов, у специалистов должно быть ясное понимание необходимости и полезности научной и научно-технической деятельности. Это вклад не только в настоящее, но и в будущее процветание всей страны, ее экономической безопасности".

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

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