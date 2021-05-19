ММЗ планирует ежегодно поставлять компании из Подмосковья 150 малолитражных двигателей

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод планирует ежегодно поставлять партнеру из Подмосковья 150 малолитражных двигателей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "УКХ "ММЗ".

Подмосковная компания, производитель спецтехники, уже более десяти лет является постоянным партнером ММЗ, осуществляя закупки мелкими и средними сериями.

"Постоянный партнер внимательно следит за развитием производства Минского моторного завода и проявляет большой интерес к недавней перспективной разработке - малолитражному четырехцилиндровому двигателю MMZ-4DTI. В Подмосковье были поставлены два опытных образца двигателя для установки на подметально-вакуумную машину. Они успешно прошли эксплуатационные испытания. Подмосковная компания выражает намерение о закупке 150 единиц продукции в год, после налаживания серийного производства", - рассказали в пресс-службе.

На территории Российской Федерации высоким спросом пользуется спецтехника для дорожного ремонта производства подмосковной компании с комплектующими, изготовленными Минским моторным заводом. Недавно очередная ее партия поступила в Сибирский федеральный округ. Это современное оборудование для ямочного ремонта - машина, представляющая собой двухосный прицеп с пневматической тормозной системой и компрессорной установкой производства ММЗ.

Предложение подмосковной компании освоить новый вид продукции - роторный компрессор типа ROOTS (воздуходувку) - поступило на ММЗ еще в 2009 году. От традиционных поршневых компрессоров новинку отличает отсутствие механического трения деталей в процессе работы, что предотвращает их износ, даже не требуя постоянной смазки. Процесс нагнетания воздуха обеспечивается за счет точного изготовления основных деталей компрессора (крыльчаток) при наличии минимального зазора между ними - не более одной десятой миллиметра.

Хотя для Минского моторного завода это был совершенно новый вид продукции, после детальной проработки вопроса конструкторы отдела спецтехники выпустили соответствующие чертежи, по которым был изготовлен опытный образец. На его приемочных испытаниях присутствовал представитель подмосковной компании и остался доволен результатами. В 2010 году начались серийные поставки роторного компрессора, получившего обозначение В792. Он является составной частью оборудования для ямочного ремонта дорог и используется при его восстановлении, для замены отработавшего свой ресурс компрессора иностранного производства.

Следующим этапом развития сотрудничества стали серийные поставки подмосковной компании для использования в составе дорожного оборудования полнокомплектной компрессорной установки модели Н386. Она состоит из приводящего дизеля Д-243 и упомянутого роторного компрессора В792. Роторный компрессор соединяется с коленвалом двигателя посредством упругой муфты. Также в установку входят системы охлаждения двигателя, впуска воздуха и выпуска выхлопных газов. С 2011 года данной установкой комплектовались машины БЦМ-24.3, теперь - их новая модификация БЦМ-24.5.

В год Минский моторный завод поставляет подмосковной компании до 10 роторных компрессоров и до 60 полнокомплектных компрессорных установок. Но этим взаимовыгодное сотрудничество не исчерпывается.

С 2011 года осуществляются поставки в Подмосковье разработанного в отделе спецтехники битумного насоса шестеренного типа. Он предназначен для перекачки темных нефтепродуктов и устанавливается на дорожно-строительную технику. Объем поставок - до 10 штук в год.

"Надежные долговременные отношения Минского моторного завода с российским партнером - пример взаимовыгодного сотрудничества в востребованном сегменте рынка, которое ежегодно находит стимул для развития и расширения", - подчеркнули в пресс-службе.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

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