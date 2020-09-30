ММЗ планирует наращивать поставки в страны Африки

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод планирует наращивать поставки в страны Африки. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по продажам управления внешнеэкономической деятельности предприятия Дарья Вольвачева во время XXX Международной специализированной выставки "Белагро-2020".

"Несмотря на пандемию, по итогам года мы рассчитываем достичь установленных показателей. География нашего экспорта крайне широка: наши двигатели используются во многих странах мира. Основные рынки для нас - это традиционно Россия и Украина. В этом году были поставки на африканский рынок, во Вьетнам, в Канаду. Сейчас мы пытаемся продвигать специальную технику на рынки стран Африки. Это колоссальный, очень емкий рынок. Во многих африканских странах большой парк старой советской техники, мы ориентированы на ее переоборудование", - сказала Дарья Вольвачева. Особое внимание уделяется также поставкам в страны ближнего зарубежья, Европу.

ММЗ в этом году представил на "Белагро" широкую гамму дизельных двигателей различных экологических классов, цилиндров и мощностей. Также презентованы дизель-генераторные установки, компрессорные станции и дизель-насосные установки, оснащенные двигателями предприятия.

"Также мы запустили программу переоборудования старых автомобилей. Взяли старый военный УАЗ, сами его полностью восстановили и подарили новую жизнь за счет малолитражного четырехцилиндрового двигателя MMZ-4DTI. Машина работает бесперебойно, тихо", - отметила представитель ММЗ.

По техническим характеристикам моторы MMZ-4DTI служат достойной альтернативой немецким, английским и японским аналогам. Переоборудование ими бывшей в употреблении техники с бензиновыми двигателями - новое перспективное направление для ММЗ. Находясь в одном мощностном ряду, минский мотор обладает рядом преимуществ, которые подтвердили испытания переоборудованного УАЗ-469 на полигоне. Достигнуто превышение максимальной скорости, уменьшение расхода топлива, сокращение времени разгона, улучшение тяговых характеристик на низких частотах вращения.-0-