ММЗ получил право участвовать в госзакупках на территории России

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод первым из промышленных предприятий Беларуси получил сертификат, дающий право на участие в процедурах государственных закупок на территории Российской Федерации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Для создания приоритетных условий собственным производителям в России в 2014 году было принято постановление правительства №656 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". "Приложение содержало перечень этих товаров. Хотя двигатели в него не вошли, немало российских производителей постепенно снизили оснащение своей техники минскими моторами, так как в реальности сталкивались с препятствиями к допуску на тендеры для государственных закупок. Трудности возникли, например, у Туймазинского завода автобетоновозов, "Россельмаша", "Брянского арсенала", также у производителей дизель-генераторных и дизель-насосных установок, поскольку эти компании традиционно поставляли значительную часть своей продукции именно для государственных и муниципальных нужд", - рассказали в пресс-службе.

Страны - члены Евразийского экономического союза сочли неправомерным ущемление своих производителей. В результате неоднократных обсуждений и совещаний, удалось добиться отмены постановления №656. Вместо него в апреле 2020 года были приняты два новых: №616 и №617. Теперь наравне с российскими машиностроительными предприятиями допускается участие в госзакупках в России продукции производителей из стран ЕАЭС. Для этого требуется подтверждение производства промышленной продукции на территории государства - члена ЕАЭС. Подтверждением является наличие сведений о ней в реестре евразийской продукции.

"Для занесения в реестр необходимо было получить сертификат о происхождении товара формы СТ-1. Условия получения аналогичны условиям, предъявляемым для доказательства происхождения продукции на территории России", - пояснили в ММЗ.

Сертификат о происхождении товара выдается Белорусской торгово-промышленной палатой в соответствии с требованиями ТПП России. "Получение сертификата - трудоемкий процесс, требующий сбора огромного количества документации: конструкторской, технологической, учредительной, коммерческой, по системе менеджмента качества. ОАО "УКХ "ММЗ" стал первым в Беларуси обладателем сертификата, подтверждающего происхождение товара на территории Евразийского экономического союза. В документе перечислены все основные модели двигателей, выпускаемые ММЗ, - 139 наименований. Это дает право технике с нашими моторами участвовать в государственных закупках в Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, сертификат уже предоставляется российским партнерам, что снимает любые вопросы при подаче документов на тендеры по закупкам для государственных и муниципальных нужд. "Можно надеяться, что наличие данного документа повысит привлекательность продукции ММЗ в глазах производителей РФ и обеспечит планомерный рост экспорта", - подчеркнули на заводе.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-