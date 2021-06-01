ММЗ представил продукцию на выставке строительной техники bauma СТТ Russia в Москве

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители руководства Минского моторного завода приняли участие в работе крупнейшей в России международной выставки строительной техники bauma СТТ Russia 2021, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

Масштабное мероприятие проходило в выставочном центре "Крокус-Экспо". На нем презентовали продукцию 340 производителей техники и дилеров из 16 стран, в том числе Беларуси, России, Португалии, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Турции, Финляндии и Сингапура.

Заместитель генерального директора - директор по качеству продукции и техническому сервису ММЗ Иван Бакун и начальник управления реализации в Российскую Федерацию Олеся Санько ознакомились с представленными на выставке экспозициями.

"Путем деловых предложений и переговоров были установлены новые бизнес-контакты с потенциальными потребителями продукции ММЗ. Со многими производителями и дилерами достигнуты перспективные договоренности о возможностях сотрудничества. Выставка стала прекрасной возможностью обсудить направления дальнейшей работы и технические вопросы с действующими партнерами. На протяжении года это было возможно только в рамках телефонного и видеообщения из-за сложностей передвижения, вызванных мировой пандемией", - подчеркнули в пресс-службе.

Особый интерес участников выставки вызвал малолитражный трехцилиндровый двигатель MMZ-3LD. Компания из Владимирской области выразила намерение заменить белорусскими моторами китайские на мини-тракторах своего производства. Цена минских двигателей более выгодная, а качество и возможности технического обслуживания не уступают мировым аналогам. Представители владимирской компании полагают, что эти критерии позволят существенно удешевить конечную продукцию и охватить больший сегмент рынка по ценовому диапазону.

Производитель мини-погрузчиков из Санкт-Петербурга уже провел в прошлом году эксплуатационные испытания двигателя MMZ-3LD на своей технике и в этом году приобретет партию моторов ММЗ.

Заинтересованность в малолитражной "тройке" также выразила итальянская компания, выпускающая спецтехнику. Использование белорусских двигателей поможет локализовать ее продукцию в России.

"Участие представителей руководства ММЗ в престижной международной выставке способствовало появлению новых перспектив существенного увеличения продаж нашей продукции", - отметили в пресс-службе.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

Фото пресс-службы ММЗ