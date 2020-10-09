ММЗ приближается к уровню лучших мировых испытательных центров

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод приближается к уровню лучших мировых испытательных центров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В испытательном центре ММЗ внедрено новое оборудование производства австрийской фирмы AVL для исследовательских работ по доводке двигателей Stage 5 и достижению на моторах уровня Евро-6. Оборудование закуплено за счет средств инновационного фонда Мингорисполкома для модернизации испытательного центра отраслевой лаборатории предприятия. "Благодаря постоянной модернизации производства центр Минского моторного завода приближается к уровню лучших мировых исследовательских центров по дизельным двигателям", - подчеркнули в пресс-службе.

Новая система ("счетчик частиц", как ее называют на предприятии) оценивает эмиссию взвешенных (твердых) частиц в отработавших газах двигателя количественным методом. Для классов Stage 5 и Евро-6 законодательно введено требование ограничения выбросов твердых частиц не только по весу, но и по количеству. Закупленное оборудование необходимо для выполнения работ на двигателях именно этих высоких экологических стандартов.

"Счетчик частиц" установлен в боксе №5 испытательного центра. Его монтаж и наладку произвел специалист фирмы AVL, он также провел обучение инженеров-конструкторов, задействованных в испытаниях и работе на новом оборудовании.

Система управления прибором проста и удобна в эксплуатации, позволяет использовать счетчик в разных режимах работы двигателя и разных циклах испытаний. Благодаря портативности и удобству в транспортировке оборудование без проблем перемещается и подключается в любом боксе испытательного центра.

"Появление "счетчика частиц" расширило функционал центра, сделало возможным проведение исследовательских испытаний двигателей самых высоких экологических классов", - подчеркнули в пресс-службе.

Минский моторный завод основан в 1963 году. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На предприятии выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.-0-

ММЗ закупил новое оборудование в Германии для модернизации производства Модернизация производства - одно из ключевых направлений развития Минского моторного завода. Весной 2019 года предприятие получило статус государственной научной организации.