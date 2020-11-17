ММЗ разработал новый дизель для переоборудования автомобилей УАЗ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 17 ноября 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:19 ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние, не дожидаясь 1 декабря Общество
19:07 Страны БРИКС выступили за дипломатические способы решения конфликтов в мире В мире
19:02 Гомельский "Полидрев" нарастил в этом году объем производства почти на треть Регионы
19:00 Данилович: студенчество - яркий и незабываемый период Общество
18:56 Оперблок в РНПЦ детской онкологии работал в обычном режиме Регионы
18:54 Исаченко проведет 21 ноября прямую телефонную линию Общество
18:51 Страхар: сельское хозяйство - один из основных драйверов экономики Могилевской области Регионы
18:45 Военный комитет ОДКБ обсудит вызовы и угрозы безопасности Общество
18:32 Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Общество
18:22 Могилевчанин получил 3 года колонии за насилие в отношении участкового Происшествия
18:17 Российский эксперт: к операциям против Беларуси подключено польское секретное подразделение "Черные пауки" Общество
18:14 ММЗ разработал новый дизель для переоборудования автомобилей УАЗ Экономика
18:08 Общественные приемные позволяют выявить вопросы, требующие корректировки законодательства - мнение Регионы
18:08 Лукашенко поздравил Марко Луццаго с назначением главой Мальтийского ордена Президент
18:06 Лукашенко подписал указ о повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности Президент
17:55 Жук: лавина вранья в соцсетях рассчитана на эмоциональную реакцию человека Общество
17:48 В Мстиславле после капремонта открыли поликлинику Регионы
17:35 Беларусь и Казахстан обсудили перспективы проведения двусторонних мероприятий Политика
17:23 В Минске создан более чем двухмесячный запас масок Регионы
17:19 Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в США за январь-сентябрь возрос в три раза Регионы
17:15 МАРТ разработал рекомендации по насыщению потребительского рынка СИЗами Общество
17:13 Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах Президента Молдовы Президент
17:10 Умер Роман Виктюк В мире
17:10 В Батуми после драки на акции задержаны представители оппозиции В мире
17:09 Пожар в минском гараже: мужчина получил ожоги, пытаясь спасти авто Происшествия
17:05 Кухарев: минчане жалуются на столпотворение неизвестных людей во дворах Регионы
17:01 Для поддержания протестной активности в Беларуси применена методика информационной волны - Кривошеев Политика
16:57 В Сомали при взрыве в ресторане погибли шесть человек В мире
16:53 Кухарев прокомментировал ситуацию с водой в Новой Боровой Регионы
16:44 Легковушка сбила пенсионерку в Солигорске - женщина умерла в больнице Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
17 ноября 2020, 18:14

ММЗ разработал новый дизель для переоборудования автомобилей УАЗ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод разработал новый дизель для переоборудования автомобилей УАЗ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"Идея по оснащению двигателем Минского моторного завода таких автомобилей, как ГАЗель, УАЗ-469, УАЗ-452, возникла давно. И, наконец, воплотилась в переоборудовании автомобиля УАЗ-469 дизелем MMZ-4DTI. Заводчане с этим проектом работали в охотку", - отметили в пресс-службе.

Четырехцилиндровый 2.1-литровый ММZ-4DTI - это самостоятельная разработка Минского моторного завода. Первые прототипы появились еще в 2015 году, но серийный вариант показали летом 2020-го.

Дизельный ММЗ-4DTI на три четверти унифицирован с трехцилиндровым 1,6-литровым мотором ММЗ-3LD, предназначенным для сельскохозяйственной техники. "Разумеется, у MMZ-4DTI оригинальный блок цилиндров, распределительный вал, коленвал, головка цилиндров, клапанная крышка, впускной и выпускной коллекторы, масляный картер - эти детали делают на ММЗ. Блок и головка цилиндров, а также выпускной коллектор войдут в продукцию нового литейного цеха, открывшегося недавно в Столбцах. Из импортных элементов можно назвать топливную систему, которая поставляет чешская компания Motorpal, да и то некоторые детали топливного насоса высокого давления, в частности, крышки корпуса и сами корпуса отливает ММЗ. Для формирования установочного уазовского комплекта докупают некоторые элементы как в России, так и в Беларуси", - пояснили на предприятии.

Благодаря простоте базовой конструкции 4DTI может выпускаться в нескольких вариантах исполнения и мощностных характеристик. "Самая простая версия - атмосферная, она выдает 49 л.с. и отлично подойдет в качестве силовой установки на различные виды техники. Турбонаддув и интеркулер позволяют снять с коленвала 75 сил, а самая мощная версия Common-rail, над которой еще идет работа, сможет раскрутиться и до 120 л.с., выдавая 300 Нм крутящего момента. Такой мотор будет соответствовать экологическим нормам от Евро 2 до Евро 5 в зависимости от комплектации", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили на заводе, для того, чтобы установить минский дизель на УАЗ, в автомобиль пришлось внести минимальные доработки. "Комплект сделан так, что для замены практически не требует слесарных работ. Пришлось только подогнать выхлоп и балку, третью точку опоры силового агрегата, подрезать по месту. При выходе на серийное производство комплектов все эти нюансы будут учтены и бригадой из двух-трех человек, при соответствующем оборудовании рабочего места, замену можно будет произвести, что называется, парой гаечных ключей и одной отверткой", - поделились на предприятии.

Что касается рыночных перспектив нового мотора в общем и его варианта для УАЗа, то тут многое зависит от того, как быстро удастся организовать его серийное производство. Предположительно, уже в начале следующего года процесс будет поставлен на поток. "На сегодняшний день мы наблюдаем живой интерес российского рынка и вторичного рынка Кубы. В списке заинтересовавшихся есть Монголия, Египет, Венгрия, Эквадор, Индонезия, Ирак и даже Китай. Российских внедорожников по миру довольно много, и далеко не всех устраивает бензиновый мотор или замена на дорогой японский или европейский агрегат", - подчеркнули в пресс-службе.

Минский моторный завод - крупнейшее предприятие Беларуси, а также ведущий производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей среди 19 стран мира. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на производственные конвейеры 49 предприятий в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубежья, реализация продукции осуществляется в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний-производителей Bosch, BorgWarner, Sachs, Mann+Hummel (Германия), Motorpal (Чехия), ISKRA (Cловения), Heinzmann (Дания), Donaldson и других.-0-

Фото Оксаны Манчук

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Выручка резидентов "Великого камня" в январе-сентябре выросла в 3,4 раза до Br126,2 млн
Фото из архива Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы наращивания торгово-экономических связей
Фото из архива Правительство утвердило план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2021 год
Фото из архива В Беларуси с начала года сократилось число убыточных сельхозорганизаций
Фото из архива Доллар и евро на торгах 17 ноября подешевели, российский рубль подорожал
Фото из архива Финансирование госпрограммы развития фармпромышленности увеличено на 1,9%
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: нужно уловить момент оживления мирового производства и использовать сложившуюся конъюнктуру
Лукашенко отметил ощутимую помощь от России и Китая в непростое для Беларуси время
Рапота: открытие АЭС дает возможности для развития мирных ядерных исследований в Беларуси
А теперь – "Вальс"! В комплексе Minsk World приемка нового дома и лучшие условия на недвижимость весь ноябрь!
Топ-новости
Лукашенко: позиция Польши и Литвы по Беларуси может перечеркнуть многие достижения в наших отношениях
"Минск в кладбище превращать нельзя" - Лукашенко поручил навести порядок в столице
Макей: вокруг Беларуси происходит откровенная геополитическая борьба
Кривошеев: ОБСЕ закрыла глаза на травлю и атаки на журналистов госСМИ Беларуси
Барсуков: мы всех предупреждаем: вакханалию пора прекращать
В Беларуси созданы благоприятные условия для развития и самореализации молодежи - Карпенко
Жук: лавина вранья в соцсетях рассчитана на эмоциональную реакцию человека
Спортивные федерации довольны условиями для подготовки белорусских атлетов к Олимпиаде
Действия всех служб в борьбе с COVID-19 должны быть максимально консолидированы - Соловей
Подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2019/2020 учебном году
Федерация хоккея Беларуси и Parimatch определили первых лауреатов грантов для пресс-служб белхоккея
В Беларуси с начала года сократилось число убыточных сельхозорганизаций
Решение жилищного вопроса для молодых семей: где в Минске можно купить квартиру по цене аренды
Улахович: высокий уровень экспорта помогает обеспечивать устойчивое развитие страны
Минкультуры приглашает поучаствовать в обсуждении проекта изменений в Кодекс о культуре
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.