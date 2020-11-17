ММЗ разработал новый дизель для переоборудования автомобилей УАЗ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод разработал новый дизель для переоборудования автомобилей УАЗ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"Идея по оснащению двигателем Минского моторного завода таких автомобилей, как ГАЗель, УАЗ-469, УАЗ-452, возникла давно. И, наконец, воплотилась в переоборудовании автомобиля УАЗ-469 дизелем MMZ-4DTI. Заводчане с этим проектом работали в охотку", - отметили в пресс-службе.

Четырехцилиндровый 2.1-литровый ММZ-4DTI - это самостоятельная разработка Минского моторного завода. Первые прототипы появились еще в 2015 году, но серийный вариант показали летом 2020-го.

Дизельный ММЗ-4DTI на три четверти унифицирован с трехцилиндровым 1,6-литровым мотором ММЗ-3LD, предназначенным для сельскохозяйственной техники. "Разумеется, у MMZ-4DTI оригинальный блок цилиндров, распределительный вал, коленвал, головка цилиндров, клапанная крышка, впускной и выпускной коллекторы, масляный картер - эти детали делают на ММЗ. Блок и головка цилиндров, а также выпускной коллектор войдут в продукцию нового литейного цеха, открывшегося недавно в Столбцах. Из импортных элементов можно назвать топливную систему, которая поставляет чешская компания Motorpal, да и то некоторые детали топливного насоса высокого давления, в частности, крышки корпуса и сами корпуса отливает ММЗ. Для формирования установочного уазовского комплекта докупают некоторые элементы как в России, так и в Беларуси", - пояснили на предприятии.

Благодаря простоте базовой конструкции 4DTI может выпускаться в нескольких вариантах исполнения и мощностных характеристик. "Самая простая версия - атмосферная, она выдает 49 л.с. и отлично подойдет в качестве силовой установки на различные виды техники. Турбонаддув и интеркулер позволяют снять с коленвала 75 сил, а самая мощная версия Common-rail, над которой еще идет работа, сможет раскрутиться и до 120 л.с., выдавая 300 Нм крутящего момента. Такой мотор будет соответствовать экологическим нормам от Евро 2 до Евро 5 в зависимости от комплектации", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили на заводе, для того, чтобы установить минский дизель на УАЗ, в автомобиль пришлось внести минимальные доработки. "Комплект сделан так, что для замены практически не требует слесарных работ. Пришлось только подогнать выхлоп и балку, третью точку опоры силового агрегата, подрезать по месту. При выходе на серийное производство комплектов все эти нюансы будут учтены и бригадой из двух-трех человек, при соответствующем оборудовании рабочего места, замену можно будет произвести, что называется, парой гаечных ключей и одной отверткой", - поделились на предприятии.

Что касается рыночных перспектив нового мотора в общем и его варианта для УАЗа, то тут многое зависит от того, как быстро удастся организовать его серийное производство. Предположительно, уже в начале следующего года процесс будет поставлен на поток. "На сегодняшний день мы наблюдаем живой интерес российского рынка и вторичного рынка Кубы. В списке заинтересовавшихся есть Монголия, Египет, Венгрия, Эквадор, Индонезия, Ирак и даже Китай. Российских внедорожников по миру довольно много, и далеко не всех устраивает бензиновый мотор или замена на дорогой японский или европейский агрегат", - подчеркнули в пресс-службе.

Минский моторный завод - крупнейшее предприятие Беларуси, а также ведущий производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей среди 19 стран мира. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на производственные конвейеры 49 предприятий в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубежья, реализация продукции осуществляется в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний-производителей Bosch, BorgWarner, Sachs, Mann+Hummel (Германия), Motorpal (Чехия), ISKRA (Cловения), Heinzmann (Дания), Donaldson и других.-0-

Фото Оксаны Манчук