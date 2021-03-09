ММЗ реализует новые проекты в производстве спецтехники

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод реализует новые проекты в производстве спецтехники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

"Появлению новых видов продукции предшествует напряженная работа конструкторской мысли, отладка многих технологических процессов. Результат - новые исполнения уже существующих моделей как по двигателям, так и по специализированной технике. Совершенствование деталей, индивидуальный подбор комплектации позволяют создавать новые исполнения дизель-генераторных установок, выпускаемых на Минском моторном заводе", - рассказали в пресс-службе.

Крупный проект текущего года - производство и испытание дизелей ММЗ в Ногинске (Россия) на площадях торгового дома ММЗ. Здесь планируется организовать сборочное производство двигателей до 5 тыс. штук в год. Как один из этапов подготовки разрабатываются конструкции испытательного стенда для двигателей MMZ-3LD.

"В производстве и реализации спецтехники для ММЗ прошлый год выдался напряженным и плодотворным. Спрос на эту продукцию возрастал, особенно на российском рынке, - отметили на предприятии. - В 2019 году на рынок России поставлены 64 единицы спецтехники, а в 2020-м - 186".

В прошлом году завершены несколько новых проектов. Один из них - создание дизель-генераторной установки улучшенной компоновки и потребительских качеств во многом благодаря использованию альтернатора (генератора переменного тока) французской фирмы. "Эта важная составляющая ДГУ данного производителя имеет наилучшее соотношение цена/качество. Оснащенные таким альтернатором установки востребованы на российском рынке, в частности у постоянного потребителя "ЭнергоСпецСтройСервис" (Самара). Именно по их предложению новый для Минского моторного завода вид альтернатора был адаптирован на дизель-генераторную установку. В ее конструкцию внесены и другие усовершенствования. Внедрена новая компоновка составных частей, исключающая повреждение всех элементов системы управления от вибрации дизеля. Упрощена и удешевлена несущая рама, применен виброизолированный топливный бак", - пояснили в пресс-службе. В дальнейшем планируется распространить улучшенную компоновку на всю линейку мощностей. Востребованность усовершенствованных ДГУ позволит значительно расширить присутствие на российском рынке.

К числу достижений можно отнести начало серийного производства дизель-генераторных установок с электронным регулятором топливного насоса высокого давления, который обеспечивает точное поддержание частоты вращения во всем диапазоне нагрузки. От этого зависит частота вырабатываемого электрического напряжения и поддержание его на постоянном уровне 50 Гц. "Несколько таких установок отгружены заказчикам", - подчеркнули в ММЗ.

На Минском моторном заводе продолжаются и конструкторские разработки в области систем управления ДГУ, позволяющие обеспечить надежное энергоснабжение стратегически важных объектов. Так, в конце прошлого года у одного из потребителей внедрена система АВР (автоматического ввода резерва) уровня 3.1. "Новая сложная система предназначена для энергообеспечения объекта от двух трансформаторных подстанций и одной ДГУ с автоматическим переключением между ними в случае прекращения подачи питания", - добавили в пресс-службе.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-