ММЗ увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья в 2021 году почти на 30%

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 24 декабря 2021
Минск -4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:02 Всебелорусская пионерская елка соберет 28 декабря в Минске около 400 ребят Общество
17:51 Самолет с белорусской гуманитарной помощью вылетел во Вьетнам Общество
17:42 Суд в Минске приговорил женщину к 1,5 года ограничения свободы за продажу несуществующей мебели Происшествия
17:37 Более 3,51 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
17:35 Торфопредприятие "Днепровское" в Быховском районе завершает модернизацию брикетного производства Регионы
17:30 Совмин утвердил перечень печатных СМИ, которым в 2022 году будет оказана поддержка из бюджета Общество
17:29 Беларусь среди государств ЕАЭС больше всех нарастила экспорт в третьи страны Экономика
17:28 ЕЭК констатирует высокие темпы восстановления взаимной торговли в ЕАЭС Экономика
17:26 МАРТ рассказал, как будут повышаться тарифы на ЖКУ для населения в 2022 году Экономика
17:15 Лукашенко адресовал молодежи важный месседж: "За вами Беларусь, это ваш щит" Президент
17:15 ЕЭК изменила правила определения страны происхождения в отношении товаров легпрома, троллейбусов, бумаги Экономика
17:13 Авраменко вручил новогодние подарки воспитанникам детского сада - средней школы в Вилейском районе Регионы
17:10 В Могилеве при пожаре в неэксплуатируемом здании обнаружен погибший мужчина Происшествия
17:08 Зенкевич: всегда важно дарить ощущение чуда тем, кто его ждет Регионы
17:08 В ЕАЭС в 2021 году вступило в силу 15 международных договоров, еще 9 проходят ратификацию Экономика
17:06 Кочанова: должна быть общая нацеленность ведомств в упрощении стройнорм и инвестиционного цикла Экономика
17:02 ММЗ увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья в 2021 году почти на 30% Экономика
17:01 Новогодний бал во Дворце Независимости собрал лучшую молодежь страны Общество
16:57 Территория передового опыта: "Брилево" отмечает 100-летний юбилей Регионы
16:54 Совет ЕЭК одобрил проект соглашения о складских свидетельствах на сельхозпродукцию Экономика
16:53 В рамках акции "Наши дети" Беларусбанк вручил подарки воспитанникам Бегомльской школы-интерната Общество
16:45 Пиневич: врачи получили госнаграды за огромный вклад в развитие здравоохранения и медшкол Общество
16:41 Омикрон-штамм коронавируса выявили в 110 странах В мире
16:26 Игорь Карпенко приостанавливает членство в КПБ Общество
16:25 МАРТ выявил превышение импортером предельных цен на лекарства Экономика
16:13 Неоднократные нарушения порядка массовых мероприятий: возбуждены уголовные дела Происшествия
16:13 У Витебского областного объединения профсоюзов новый председатель Регионы
16:00 Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br1476,3 Общество
15:58 Кибермошенники похитили у жительницы Минской области почти Br19 тыс. Происшествия
15:56 Беженец в ТЛЦ: все мы здесь оказались ради будущего детей Общество
Все новости
Все новости
Экономика
24 декабря 2021, 17:02

ММЗ увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья в 2021 году почти на 30%

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод увеличил экспорт продукции в страны дальнего зарубежья в 2021 году почти на 30%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"ММЗ 2021 год заканчивает с высокими производственными показателями: обеспечена прибыльная работа, отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджет, выплате заработной платы и оплате энергоресурсов. Все основные показатели социально-экономического развития завода по итогам года имеют положительную динамику. Год еще не завершен, но уже с уверенностью можно сказать, что по результатам работы Минского моторного завода ключевые показатели эффективности будут выполнены в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Рентабельность продаж в промышленности составила 8,5%. Темп роста экспорта товаров - 111%. "Для продукции Минского моторного завода ключевым рынком реализации, помимо Беларуси, остается Российская Федерация. Важную долю занимает рынок Украины, рост продаж на котором в текущем году вырос почти в 1,5 раза. Почти на 30% вырос экспорт в страны дальнего зарубежья", - отметили на предприятии.

В производстве продукции отмечается не только достаточно высокая динамика роста, но и значительные изменения в ее структуре, с увеличением удельного веса спецтехники на базе двигателей собственного производства. В этом году произведено 46,1 тыс. штук дизелей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

На Минском моторном заводе активно вкладываются средства в развитие материально-технической базы, обновление и модернизацию технологического оборудования. Ведется работа по внедрению современных систем конструкторско-технологического проектирования, управления всеми видами ресурсов предприятия.

За счет роста объемов производства, повышения производительности труда удалось обеспечить увеличение заработной платы сотрудников без снижения эффективности деятельности организации - в 2021 году рост выручки на одного работающего на 3,5% превышает рост средней заработной платы.

Минский моторный завод последовательно реализует утвержденную стратегию развития до 2025 года, направленную на повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, сохранение лидирующего положения производителя дизельных двигателей на традиционных рынках (Беларуси и Российской Федерации), обеспечение эффективного продвижения и увеличения объемов экспорта продукции на перспективных внешних рынках: Украины, Европейского региона, Африканского и Азиатского регионов, стран Южной, Центральной и Северной Америки.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь экспорт
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Беларусь среди государств ЕАЭС больше всех нарастила экспорт в третьи страны
Фото из архива ЕЭК констатирует высокие темпы восстановления взаимной торговли в ЕАЭС
Фото из архива МАРТ рассказал, как будут повышаться тарифы на ЖКУ для населения в 2022 году
Ия Малкина. Фото из facebook-аккаунта ЕЭК изменила правила определения страны происхождения в отношении товаров легпрома, троллейбусов, бумаги
Фото из архива В ЕАЭС в 2021 году вступило в силу 15 международных договоров, еще 9 проходят ратификацию
Кочанова: должна быть общая нацеленность ведомств в упрощении стройнорм и инвестиционного цикла
Главное
Лукашенко адресовал молодежи важный месседж: "За вами Беларусь, это ваш щит"
Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер
Сергеенко поздравил воспитанников школы-интерната в Ждановичах с наступающими праздниками
В Minsk World старт продаж сразу трех домов! Новогодняя сказка по цене от 860 евро за м²!
Топ-новости
Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Россию
Кочанова: должна быть общая нацеленность ведомств в упрощении стройнорм и инвестиционного цикла
Новогодний бал во Дворце Независимости собрал лучшую молодежь страны
МАРТ рассказал, как будут повышаться тарифы на ЖКУ для населения в 2022 году
Беларусь среди государств ЕАЭС больше всех нарастила экспорт в третьи страны
Самолет с белорусской гуманитарной помощью вылетел во Вьетнам
Никитина: инвестиции - основное условие для появления новых производств и роста доходов граждан
Заболеваемость гриппом может вырасти к концу января: не поздно ли привиться?
Сивак: акция "Наши дети" возвращает взрослым веру в чудеса
Совмин утвердил перечень печатных СМИ, которым в 2022 году будет оказана поддержка из бюджета
Более 3,51 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Колбаса-чемпион от Березовского мясокомбината появится в продаже в канун Рождества и Нового года
Первые уроки для детей беженцев прошли в мобильном образовательном центре у ТЛЦ
Андрейченко: вместе мы можем сделать многое для детей из школ-интернатов
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1921 пациент с COVID-19, выписаны 2153
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.