ММЗ увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья в 2021 году почти на 30%

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод увеличил экспорт продукции в страны дальнего зарубежья в 2021 году почти на 30%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"ММЗ 2021 год заканчивает с высокими производственными показателями: обеспечена прибыльная работа, отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджет, выплате заработной платы и оплате энергоресурсов. Все основные показатели социально-экономического развития завода по итогам года имеют положительную динамику. Год еще не завершен, но уже с уверенностью можно сказать, что по результатам работы Минского моторного завода ключевые показатели эффективности будут выполнены в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Рентабельность продаж в промышленности составила 8,5%. Темп роста экспорта товаров - 111%. "Для продукции Минского моторного завода ключевым рынком реализации, помимо Беларуси, остается Российская Федерация. Важную долю занимает рынок Украины, рост продаж на котором в текущем году вырос почти в 1,5 раза. Почти на 30% вырос экспорт в страны дальнего зарубежья", - отметили на предприятии.

В производстве продукции отмечается не только достаточно высокая динамика роста, но и значительные изменения в ее структуре, с увеличением удельного веса спецтехники на базе двигателей собственного производства. В этом году произведено 46,1 тыс. штук дизелей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

На Минском моторном заводе активно вкладываются средства в развитие материально-технической базы, обновление и модернизацию технологического оборудования. Ведется работа по внедрению современных систем конструкторско-технологического проектирования, управления всеми видами ресурсов предприятия.

За счет роста объемов производства, повышения производительности труда удалось обеспечить увеличение заработной платы сотрудников без снижения эффективности деятельности организации - в 2021 году рост выручки на одного работающего на 3,5% превышает рост средней заработной платы.

Минский моторный завод последовательно реализует утвержденную стратегию развития до 2025 года, направленную на повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, сохранение лидирующего положения производителя дизельных двигателей на традиционных рынках (Беларуси и Российской Федерации), обеспечение эффективного продвижения и увеличения объемов экспорта продукции на перспективных внешних рынках: Украины, Европейского региона, Африканского и Азиатского регионов, стран Южной, Центральной и Северной Америки.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-