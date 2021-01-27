ММЗ в 2020 году нарастил объемы поставок в Россию более чем на 12%

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод в 2020 году нарастил объемы поставок в Россию более чем на 12%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник службы по информационной работе и связям с общественностью предприятия Ксения Пересторонина.

"В истекшем году ММЗ удалось нарастить объемы поставок в Россию более чем на 12% в сравнении с 2019 годом (с 2,69 млн до 3,02 млн российских рублей ), - сказали в пресс-службе. - Активно развивается направление специальной техники, объем продаж которой в РФ в 2020 году вырос по сравнению с предыдущим более чем в 2,5 раза".

На сегодня Минский моторный завод сотрудничает с 59 российскими предприятиями промышленной сборки, а также работает над установлением партнерских отношений еще с десятью. В РФ основные потребители продукции ММЗ - это ОАО "Электроагрегат" (Курск), Туймазинский завод автобетоновозов (Башкортостан), Заволжский завод гусеничных тягачей (Нижегородская обл.), ООО "Завод ПСМ" (Ярославская обл.), ООО "АРСМАШ" (Санкт-Петербург), Ковылкинский электромеханический завод (Мордовия), ООО "ВПТ-Нефтемаш" (Москва) и другие.

Кроме того, ММЗ продолжает развивать дилерскую сеть в России. "В 2020 году было заключено шесть новых дилерских договоров, в том числе четыре - с компаниями, реализующими спецтехнику, и два - реализующими двигатели и запасные части к ним", - отметили в пресс-службе.

Что касается основных целей на 2021 год, ММЗ продолжит развивать товаропроводящую сеть в РФ по двум направлениям: двигатели плюс запасные части к ним и специальная техника. В планах также организовать постоянно действующую выставку расширенного модельного ряда двигателей и спецтехники на торгово-выставочных площадках ООО "Торговый дом "Минский моторный завод" в Ногинске и его партнеров в каждом федеральном округе России.

Помимо этого, ММЗ ведет работу по организации сборочного производства двигателей на базе торгового дома в Ногинске с объемом выпуска до 5 тыс. единиц в год.

"Большие надежды связаны с новой линейкой малоразмерных четырехцилиндровых двигателей MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG, которые являются аналогами немецких моторов Deutz и японских Kubota, однако они гораздо проще в использовании и обслуживании, - подчеркнули на предприятии. - Хорошие возможности открываются для двигателей новой линейки в плане переоборудования бывшей в употреблении техники. Первый пример такого переоборудования - автомобиль УАЗ-469 с мотором MMZ-4DTI. Он успешно был представлен на выставках и получил широкий резонанс в международной прессе, у потенциальных потребителей и даже автолюбителей". В нынешнем году должна быть изготовлена первая промышленная партия двигателей этой линейки не только для потребителей из Беларуси, но и России.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-