ММЗ в 2021 году выпустит новую линейку двигателей

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В следующем году Минский моторный завод планирует выпустить с конвейера первую промышленную партию двигателей нового семейства MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Разработана линейка малоразмерных четырехцилиндровых двигателей рабочим объемом 2,1 л мощностью от 49 до 75 л.с. Их ценность и конкурентное преимущество в том, что они являются аналогами знаменитых немецких моторов Deutz и японских Kubota, принадлежат к тому же типоразмеру, но гораздо проще в эксплуатации и обслуживании. Белорусский аналог составит конкуренцию и в цене: моторы будут дешевле, а качество и сервис на должном уровне. Уже сейчас, когда изготовлены только опытные образцы, к двигателям наблюдается повышенный интерес потребителей", - рассказали в пресс-службе.

На сегодня уже получены положительные отзывы по результатам испытаний опытных образцов в составе разнообразной техники. Они были поставлены ОАО "Амкодор" (для установки на мини-погрузчик), ООО "Специальные проекты машиностроения" (РФ), АО "Бецема" (РФ), АО "НПП "Проект-техника" (РФ), АО "Ковровский электромеханический завод" (РФ), ООО "Винтерштайгер" (российско-австрийская компания) и другим. "Бецема" и "Винтерштайгер" уже сделали заявки на 2021 год на определенное количество двигателей, ведутся переговоры с КЭМЗ и АО "Курган-Дормаш" (РФ) о поставках крупных партий", - отметили на заводе.

Большие возможности открываются для моторов этой линейки в плане переоборудования бывшей в употреблении техники. "Первый пример такого переоборудования - автомобиль УАЗ-469 с двигателем MMZ-4DTI-02. Он с большим успехом экспонируется на выставках, получил много заинтересованных отзывов предприятий-партнеров", - пояснили в ММЗ.

"По своему устройству моторы линейки MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG представляют собой развитие малолитражного трехцилиндрового двигателя MMZ-3LD. Использовано много общих серийно выпускаемых деталей, например, поршень, шатун, гильза цилиндра. Однако есть и конструктивно новые детали, что и требует отдельной подготовки производства", - рассказали в пресс-службе.

В первую очередь нужно освоить отливку главных деталей: блока цилиндров и головки блока цилиндров. Для опытных образцов их поставлял польский завод. Теперь в связи с наращиванием мощностей нового литейного производства в филиале в Столбцах у ММЗ появилась возможность уйти от импорта в этом направлении. Опытные образцы планируется создать до конца декабря. Остальная номенклатура заготовок из серого чугуна, таких как выпускной коллектор, картер маховика, маховик, будет изготавливаться на Лидском литейно-механическом заводе и МТЗ.

На следующих этапах производство двигателей новой линейки будет организовано с максимальным использованием действующих технологических мощностей предприятия в основных и вспомогательных цехах. Специалистам ММЗ предстоит разработать и изготовить более 40 наименований новых технологических приспособлений и 31 наименование мерительного инструмента. "Производственные возможности позволяют это сделать сегодня на лучшем европейском оборудовании, благодаря которому трудоемкость процесса снижена в 8-12 раз", - отметили в пресс-службе.

В следующем году завод планирует закупить специализированный современный испытательный стенд для технологической обкатки и приемо-сдаточных испытаний двигателей новой линейки. Контроль качества новых дизелей будет обеспечиваться также на модернизированном стенде.

По мере освоения выпуска двигателей MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG, расширения их применяемости техническим службам предстоит решать задачи по увеличению объемов производства с его более глубокой локализацией и закупкой нового оборудования. "Успешная организация серийного производства двигателей новой линейки станет масштабным и востребованным проектом промышленной отрасли страны", - подчеркнули на предприятии.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

Фото po-mmz.minsk.by