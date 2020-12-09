ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 9 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:48 В ОДКБ разрабатывают план совместной подготовки военных кадров до 2025 года Общество
16:39 ММЗ в 2021 году выпустит новую линейку двигателей Экономика
16:39 Квесты, выставки, спектакли - НЦХТДМ подготовил программу к зимним праздникам Культура
16:23 Протоколы шифрования в интернете не должны мешать борьбе с терроризмом - Еврокомиссия В мире
16:17 Около 160 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников Общество
16:17 Научно-производственный участок лазерных технологий и арт-объект открыли в НАН Общество
16:16 Аутентичная деревня Кудричи едва не сгорела в Пинском районе Происшествия
16:13 В Ереване проходит акция протеста оппозиции, требующей отставки Пашиняна В мире
16:06 Погранзаставу модульного типа открыли на границе с Украиной Общество
16:04 Умер российский актер Александр Самойлов В мире
16:01 Всебелорусское народное собрание определит новый путь развития страны - мнение Регионы
15:50 Николай Карполь поддержал обращение белорусских атлетов Спорт
15:45 Минфин: на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить Br50 млн Экономика
15:16 Национальные институты по стандартизации ЕАЭС подписали соглашение о совместной деятельности Экономика
15:11 ФОТОФАКТ: Парк в Чжанцзякоу приютил сотни пернатых гостей Калейдоскоп
15:04 Останки погибшего в Лоевском районе красноармейца Владимира Лайкова передали в Россию Общество
15:02 ЕАБР планирует до конца года заключить кредитное соглашение с "Минскэнерго" на 100 млн евро Экономика
15:00 Модернизация и производство новых видов продукции - как развиваются инновации в Полоцком районе Регионы
14:58 В ООН выразили надежду на улучшение ситуации с правами человека в США при Байдене В мире
14:57 "Коммунарка" произвела уже 1 млн новогодних подарков Общество
14:57 Мужчина, бросивший бутылку в голову ребенку, предстанет перед судом Происшествия
14:54 Прирост расходов на социальную сферу в 2021 году составит более Br3 млрд - Минфин Экономика
14:54 В Минске задержали жителя Слуцкого района за кражи электроники Происшествия
14:51 Беларусь и Китай обсудили взаимную поддержку в международных организациях Политика
14:47 Минчанин под видом мерчендайзера украл продукты из магазина - расследование завершено Происшествия
14:36 Меркель выступила за введение жесткого локдауна в Германии В мире
14:31 Профсоюзные юристы в Гомельской области помогли восстановить 13 незаконно уволенных работников Регионы
14:30 Бойцами студотрядов в Могилевской области стали почти 3 тыс. человек Регионы
14:25 Дефицит республиканского бюджета по итогам года ожидается около Br2,6 млрд Экономика
14:16 Более 20 тыс. человек задержаны во время операции Интерпола против мошенников в сети В мире
Все новости
Все новости
Экономика
09 декабря 2020, 16:39

ММЗ в 2021 году выпустит новую линейку двигателей

Фото po-mmz.minsk.by
Фото po-mmz.minsk.by

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В следующем году Минский моторный завод планирует выпустить с конвейера первую промышленную партию двигателей нового семейства MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Разработана линейка малоразмерных четырехцилиндровых двигателей рабочим объемом 2,1 л мощностью от 49 до 75 л.с. Их ценность и конкурентное преимущество в том, что они являются аналогами знаменитых немецких моторов Deutz и японских Kubota, принадлежат к тому же типоразмеру, но гораздо проще в эксплуатации и обслуживании. Белорусский аналог составит конкуренцию и в цене: моторы будут дешевле, а качество и сервис на должном уровне. Уже сейчас, когда изготовлены только опытные образцы, к двигателям наблюдается повышенный интерес потребителей", - рассказали в пресс-службе.

На сегодня уже получены положительные отзывы по результатам испытаний опытных образцов в составе разнообразной техники. Они были поставлены ОАО "Амкодор" (для установки на мини-погрузчик), ООО "Специальные проекты машиностроения" (РФ), АО "Бецема" (РФ), АО "НПП "Проект-техника" (РФ), АО "Ковровский электромеханический завод" (РФ), ООО "Винтерштайгер" (российско-австрийская компания) и другим. "Бецема" и "Винтерштайгер" уже сделали заявки на 2021 год на определенное количество двигателей, ведутся переговоры с КЭМЗ и АО "Курган-Дормаш" (РФ) о поставках крупных партий", - отметили на заводе.

Большие возможности открываются для моторов этой линейки в плане переоборудования бывшей в употреблении техники. "Первый пример такого переоборудования - автомобиль УАЗ-469 с двигателем MMZ-4DTI-02. Он с большим успехом экспонируется на выставках, получил много заинтересованных отзывов предприятий-партнеров", - пояснили в ММЗ.

"По своему устройству моторы линейки MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG представляют собой развитие малолитражного трехцилиндрового двигателя MMZ-3LD. Использовано много общих серийно выпускаемых деталей, например, поршень, шатун, гильза цилиндра. Однако есть и конструктивно новые детали, что и требует отдельной подготовки производства", - рассказали в пресс-службе.

В первую очередь нужно освоить отливку главных деталей: блока цилиндров и головки блока цилиндров. Для опытных образцов их поставлял польский завод. Теперь в связи с наращиванием мощностей нового литейного производства в филиале в Столбцах у ММЗ появилась возможность уйти от импорта в этом направлении. Опытные образцы планируется создать до конца декабря. Остальная номенклатура заготовок из серого чугуна, таких как выпускной коллектор, картер маховика, маховик, будет изготавливаться на Лидском литейно-механическом заводе и МТЗ.

На следующих этапах производство двигателей новой линейки будет организовано с максимальным использованием действующих технологических мощностей предприятия в основных и вспомогательных цехах. Специалистам ММЗ предстоит разработать и изготовить более 40 наименований новых технологических приспособлений и 31 наименование мерительного инструмента. "Производственные возможности позволяют это сделать сегодня на лучшем европейском оборудовании, благодаря которому трудоемкость процесса снижена в 8-12 раз", - отметили в пресс-службе.

В следующем году завод планирует закупить специализированный современный испытательный стенд для технологической обкатки и приемо-сдаточных испытаний двигателей новой линейки. Контроль качества новых дизелей будет обеспечиваться также на модернизированном стенде.

По мере освоения выпуска двигателей MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG, расширения их применяемости техническим службам предстоит решать задачи по увеличению объемов производства с его более глубокой локализацией и закупкой нового оборудования. "Успешная организация серийного производства двигателей новой линейки станет масштабным и востребованным проектом промышленной отрасли страны", - подчеркнули на предприятии.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

Фото po-mmz.minsk.by

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бренды предприятие производство промышленность
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Минфин: на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить Br50 млн
Фото из архива Национальные институты по стандартизации ЕАЭС подписали соглашение о совместной деятельности
Во время встречи ЕАБР планирует до конца года заключить кредитное соглашение с "Минскэнерго" на 100 млн евро
Фото из архива Прирост расходов на социальную сферу в 2021 году составит более Br3 млрд - Минфин
Фото из архива Дефицит республиканского бюджета по итогам года ожидается около Br2,6 млрд
Фото из архива Беларусь предлагает африканским странам сотрудничать в сфере услуг, АПК и машиностроении
Главное
Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Что это значит?
Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны ЕАБР
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1851 пациент с COVID-19, выписаны 2422
Только до Нового года! До минус 20% на квартиры медикам, учителям, айтишникам и молодоженам! Спешите, пока не разобрали!
Топ-новости
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам медиации"
Благотворительная акция "Наши дети" еще до своего начала привлекла более Br17 тыс.
IIHF в вопросе с ЧМ по хоккею в 2021 году не должна быть заложницей политики - Фазель
Около 160 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников
Беларусь и Китай обсудили взаимную поддержку в международных организациях
Прирост расходов на социальную сферу в 2021 году составит более Br3 млрд - Минфин
В Кремле выразили сожаление в связи с решением МОК по Беларуси
Всебелорусское народное собрание определит основной курс в развитии профсоюзов на 5 лет - Неверов
Погранзаставу модульного типа открыли на границе с Украиной
Николай Карполь поддержал обращение белорусских атлетов
Расширение медуслуг и поддержка фермеров - Турчин провел личный прием граждан
Стал известен календарь игр сборной Беларуси в квалификации футбольного ЧМ
В ОДКБ разрабатывают план совместной подготовки военных кадров до 2025 года
Минсельхозпрод до 5 января распределит квоты на ввоз свинины и мяса птицы
В Гомельской области большинство товаров ежедневного спроса не подорожало - профсоюзный мониторинг
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.