ММЗ заключил экспортные контракты на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод заключил экспортные контракты во время 11-й международной промышленной выставки "Иннопром", проходившей в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

Экспозиция ММЗ на коллективном стенде производителей машиностроительной отрасли Беларуси пользовалась большой популярностью. К ней проявляли внимание не только рядовые посетители, потенциальные потребители, но и высокие государственные лица. Так, экспозицию ММЗ посетили министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Главы промышленных ведомств осмотрели представленные экспонаты, особое внимание уделив малолитражному трехцилиндровому двигателю MMZ-3LD. Встречали специалисты ММЗ и гостей из дальнего зарубежья.

"По результатам выставки можно определенно сказать, что Минский моторный завод - хорошо известный бренд, он действительно на слуху, - рассказала начальник управления реализации в Российскую Федерацию Олеся Санько. - Наше неоспоримое преимущество, которое отмечают практически все потребители, - привлекательное соотношение цены и качества. Добавляет плюсов репутации и внимательное отношение к запросам клиентов, стремление как можно быстрее их удовлетворить".

Интерес потребителей выразился в конкретных предложениях по широкому спектру возможных вариантов сотрудничества. Предметные переговоры зачастую проходили с участием генерального директора ММЗ Александра Рогожника.

Обсуждалось развитие сотрудничества с компанией из Ижевска, занимающейся производством техники для нефтяной промышленности. Эта компания уже адаптировала двигатель MMZ-3LD на свою продукцию, теперь специалистам ММЗ нужно внести некоторые технические изменения по расположению в двигателе определенных деталей. После доработки мотора под индивидуальные особенности техники ижевская компания намерена закупать большие объемы трехцилиндрового двигателя.

"Свердловское предприятие, специализирующееся на изготовлении сварочного оборудования, - наш давний клиент, приобретающий мотор Д-242 с ногинским топливным насосом. Теперь потребитель просит установить на двигатель чешскую топливную аппаратуру. Запланирована поставка пробной партии дизелей после произведенной замены", - отметили в пресс-службе.

На переговорах с компанией из города Курган речь шла о новом перспективном моторе MMZ-4DTI.

Алжирская компания проявила интерес к промышленным двигателям производства ММЗ. Фирма из Словении, выпускающая бульдозеры, готова рассмотреть предложения по двигателю Д-262S2 мощностью 300 л.с.

"Состоялись и другие деловые встречи с действующими и потенциальными бизнес-партнерами. Теперь предстоит конкретная работа по реализации всех высказанных запросов потребителей. Это подразумевает дальнейшие переговоры, согласование технических моментов. Договоренности, достигнутые на выставке "Иннопром", подтверждают серьезные намерения всех сторон переговоров для развития тесного сотрудничества и крупных поставок белорусских моторов", - подчеркнули в пресс-службе.

За активное участие в международной выставке команда Минского моторного завода награждена дипломом.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускают более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-