ММЗ заключил экспортные контракты на выставке в Сербии

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод заключил экспортные контракты на выставке в Сербии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

Директор ОАО "УКХ "ММЗ" Александр Рогожник в составе правительственной делегации, которую возглавил министр промышленности Петр Пархомчик, посетил Сербию. В городе Нови-Сад во время 88-й Международной сельскохозяйственной выставки была организована презентация промышленного потенциала Беларуси. На экспозиции была представлена и продукция Минского моторного завода - двигатель Д-245.2S3A и дизель-генератор МДГ 13/10. Выставку посетили официальные лица Сербии, автономного края Воеводина, Хозяйственной палаты Сербии, представители сербского бизнеса.

"К продукции ММЗ был проявлен значительный интерес. Руководство департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Сербии констатировало необходимость ознакомления своих специалистов с техникой для тушения пожаров, которая производится в Беларуси на филиале ММЗ в Столбцах. Прорабатывается возможность совместного производства пожарных машин в Сербии", - рассказали в пресс-службе.

Во время деловых встреч были достигнуты договоренности о продвижении спецтехники производства ММЗ на рынке Сербии и Венгрии. В частности, с компанией "Агропанонка" заключено соглашение о реализации в Сербии генераторных и компрессорных станций.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускают более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-