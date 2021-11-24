ММЗ закупил новое оборудование для точного спектрального анализа

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод закупил новое оборудование, которое обеспечит исключительную точность спектрального анализа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Точность анализа состава металлов и сплавов зависит от современности и технологичности оборудования. От качественного состава материала комплектующих зависит надежность и высокая пригодность конечного изделия - белорусского двигателя. В рамках поступательной модернизации всего производства, повышения качественных характеристик выпускаемой продукции до максимального уровня Минский моторный завод закупил современное высокоэффективное оборудование от производителей с мировым именем", - отметили в пресс-службе.

Установка и настройка сложных механизмов производится в отделе метрологии, стандартизации и испытаний. Именно это подразделение проводит спектральный анализ состава металлов и сплавов, из которых произведены комплектующие двигателя.

"Точность спектрального анализа металлов и сплавов необходима при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов двигателей, соответствующих современным требованиям по экологии, мощности, применяемым видам топлива. В рамках реализации различных проектов на Минском моторном заводе сейчас решаются исследовательские задачи высокой сложности и точности. Без сомнения, новое оборудование поможет оптимизировать, совершенствовать процесс и выполнять эти задачи намного быстрее", - подчеркнули на предприятии.

На ММЗ закуплен целый комплекс оборудования, позволяющего проводить высокоточные измерения по определению химического состава деталей и сборочных единиц двигателя, а также оперативно осуществлять контроль алюминиевого литья, применяемого в конструкциях перспективных моделей двигателей.

В комплекс оборудования входят оптико-эмиссионный спектрометр, станок для резки металлов, керамики, минералов, автоматический гидравлический пресс, шлифовально-полировальный и фрезерно-шлифовальный станки, а также станок для зачистки образцов различной твердости.

Обучение специалистов для работы на новом оборудовании проводит компания-поставщик, обеспечивая процесс освоения всей техники. Например, важной особенностью эмиссионного спектрометра является возможность анализировать спектр в области глубокого ультрафиолета, что позволяет проводить высокоточный анализ азота, углерода, серы, фосфора. Оборудование способно выдавать высокоточный анализ низких примесей различных химических элементов и высокоточных сплавов.

"Спектральный анализ, т.е. высокоточные исследования, невозможен без качественной подготовки поверхности исследуемых образцов, это технологически связанный процесс. Поэтому в комплекс закупленного оборудования вошли специальные станки, на которых будут проводиться резка, запрессовка, шлифовка, полировка и другие операции по подготовке образцов различной твердости, из сталей и чугунов, а также мягких цветных металлов, для проведения спектрального анализа", - пояснили на ММЗ.

В программу модернизации завода также входит освоение новых станков. В одном из цехов производства установлен новый абразивный автоматический отрезной станок увеличенной мощности, полным ходом идет его практическое использование: подбираются режимы резки для деталей из различных металлов и сплавов).

"Новый комплекс оборудования обеспечивает замкнутый технологический цикл, который позволит выполнять весь спектр необходимых исследований для реализации задач по созданию и внедрению в производство двигателей", - подчеркнули в пресс-службе.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

Фото пресс-службы ММЗ