ММЗ закупил новое оборудование в Германии для модернизации производства

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод закупил новое высокотехнологичное оборудование в Германии для модернизации производства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Модернизация производства - одно из ключевых направлений развития Минского моторного завода. Весной 2019 года предприятие получило статус государственной научной организации. И уже в этом году с использованием средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, на завод закуплено новое современное высокотехнологичное оборудование из Германии: координатно-измерительная машина Accura 2 производства фирмы Zeiss и промышленный компьютерный томограф v/tome/x c450 компании General Electric. Оборудование уникальное, аналогов ему в Беларуси нет", - рассказали в пресс-службе.

В работе координатно-измерительной машины (КИМ) используется сложное программное обеспечение, позволяющее контактным и бесконтактным (оптическим) методом производить высокоточные измерения линейных и угловых размеров, диаметров гладких отверстий, отклонений плоскостности, круглости, прямолинейности, параллельности, перпендикулярности, симметричности и многих других.

"Это позволяет с высокой точностью и скоростью осуществлять контроль корпусных деталей и деталей сложных пространственных форм, поверку средств измерений, проводить арбитражные измерения как для собственных нужд, так и выполнять заказы сторонних организаций", - отметили на предприятии. Широчайший диапазон материалов, из которых могут быть изготовлены контролируемые элементы, позволяет проводить измерение любых деталей из металла, композита, полимера, пластмассы, металлокерамики, резины. Высокая достоверность и оперативность контроля напрямую улучшает качество продукции.

Инженер-конструктор Дмитрий Телюк делает первые шаги в самостоятельной работе с новым оборудованием

Как подчеркнули в пресс-службе, использование новой координатно-измерительной машины окажет существенную помощь в работе конструкторам и технологам Минского моторного завода, которые на основе измерений смогут построить 3D-модель и доработать ее. Данные измерений сохраняются в специальной программе и накапливаются по видам деталей, проведение на их основе статистического анализа позволит сделать выводы о необходимых усовершенствованиях многих технологических процессов. Кроме того, новая КИМ оснащена сканирующей головкой, единственной в стране, с помощью которой осуществляется лазерное сканирование деталей, что делает возможным обратный инжиниринг.

Также доступен широкий диапазон измерений при массе измеряемого объекта до 2,5 т. Данные параметры значительно превосходят те, которые были доступны на старой координатно-измерительной машине, использовавшейся на заводе более 30 лет, - ее возможности ограничивались 250 кг.

Еще одно важное достоинство новой КИМ - наличие автоматической температурной коррекции при измерениях. "Особенно актуально это для больших деталей, так как при существенном отклонении их температуры от установленного стандарта без коррекции возможна значительная погрешность измерений. Ведь металл имеет свойство сжиматься при низких температурах и расширяться при высоких, и в случае значительного размера детали это становится критично для требуемой в двигателе точности", - пояснили на заводе.

Координатно-измерительная машина Accura 2 является элементом индустрии 4,0: может подключаться к интернету для получения обновлений программного обеспечения, обмена с партнерами программами измерений и CAD-моделями деталей.

Специалисты Белорусского государственного института метрологии провели процедуру поверки координатно-измерительной машины. Инженеры-метрологи, контролеры измерительных приборов и специнструмента, занятые обслуживанием машины, прошли специальное обучение и получили возможность применять новые знания практически.

Что касается современного промышленного компьютерного томографа, в пресс-службе рассказали, что он может обеспечить уникальные возможности, которые не предоставляет ни одна другая технология. "С помощью нового томографа специалисты ММЗ будут проводить внутренние и внешние измерения любых деталей, сравнивать результаты с моделями, построенными в системе автоматизированного проектирования, - отметили на предприятии. - Также стало доступным в процессе неразрушающего контроля проводить анализ пустот, трещин, включений, пористости, толщины стенок деталей, то есть выявлять дефекты, невидимые для глаз на начальных этапах производства. Еще одна возможность - реконструкция поверхностей для обратного инжиниринга".

На ММЗ закрепляют навыки работы на промышленном компьютерном томографе

Компьютерная промышленная томография позволяет визуализировать и исследовать внешнюю и внутреннюю структуру объекта в трехмерном пространстве. "Многим знакома процедура медицинской компьютерной томографии, здесь действует тот же принцип: сканирование при помощи рентгеновского излучения. Деталь просвечивается, как и организм человека", - пояснили на заводе.

Компьютерная томография практически исключает ошибки интерпретации. Конкретные варианты ее применения - формирование корректных геометрических данных для разработки моделей перспективных двигателей, оценка качества и стабильности параметров разрабатываемых технологических процессов литья для изготовления деталей опытных образцов или партий перспективных моделей двигателей. Также КТ позволяет изучать конструкторские решения мировых лидеров двигателестроения для выработки собственных решений, обеспечивающих лучшие параметры рабочего процесса за счет оптимизации геометрии каналов с применением инженерного анализа.

Как рассказали в пресс-службе, компьютерный томограф в скором времени будет готов к работе после получения лицензии Госатомнадзора.

"Новое оборудование в значительной степени предназначено для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ совместно с ведущими академическими институтами отраслевой лаборатории ОАО "УКХ "ММЗ". Это выведет на новый уровень полет конструкторской и технологической мысли, позволит создавать все более передовую инновационную продукцию и организовывать ее эффективное производство", - констатировали на предприятии. Общий объем инвестиций в основной капитал на Минском моторном заводе в текущем году составит около Br10 млн.

Минский моторный завод основан в 1963 году. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На предприятии выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.-0-

Фото ММЗ