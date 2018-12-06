Многопрофильное сборочное предприятие белорусской техники предлагается создать в Судане

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Судану создать многопрофильное предприятие по сборке тракторов, грузовых автомобилей, сельхозтехники. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с послом Судана в Беларуси Нуром аль-Даиемом Абд аль-Гадиром Хамадом аль-Ниелом, передает корреспондент БЕЛТА.

Перспективы создания такого сборочного предприятия обсуждались во время визита белорусского спикера в Судан в 2017 году. Проект нашел поддержку в деловых кругах, его реализация будет носить взаимовыгодный характер. Судан станет для Беларуси площадкой для выхода на африканский рынок, подчеркнул Владимир Андрейченко.

Спикер напомнил, что в 2017 году с визитом в Судане побывал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Итоги состоявшихся тогда переговоров создали хорошую основу для сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, науке, образовании. Парламентарии настроены оказывать полное содействие для дальнейшего укрепления контактов. "Необходимо сделать так, чтобы конструктивные политические отношения отразились на конкретных результатах торгово-экономического сотрудничества", - убежден Владимир Андрейченко.

Председатель Палаты представителей отметил, что стороны уже предприняли определенные шаги в этом направлении. Так, в 2018 года в Судан была отправлена партия тракторов BELARUS, достигнута договоренность о поставке 17 белорусских зернохранилищ на общую сумму около 70 млн евро.

Во время встречи обсуждались различные аспекты двустороннего сотрудничества. Прорабатываются новые совместные проекты - инфраструктурные, а также в финансовой сфере, в переработке пищевой продукции. "Судан может быть для Беларуси стратегическим партнером в Африке", - отметил посол.

Между Беларусью и Суданом налажен активный межпарламентский диалог. Договорно-правовая база включает меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который был подписан между Национальным собранием Беларуси и Национальной ассамблеей Судана в августе 2017 года.-0-