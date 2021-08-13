МНС: декларирование физлицами доходов и имущества по требованию налоговой - мера для выявления сокрытых доходов

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декларирование физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов является дополнительной мерой по выявлению сокрытых от налогообложения доходов. Об этом сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский на онлайн-конференции в БЕЛТА "О предотвращении фактов выплаты зарплаты в конвертах"."В Беларуси предусмотрено законодательство о декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов. Это одна из дополнительных мер по выявлению сокрытых от налогообложения доходов. То есть когда идет не прямая проверка предприятия, субъекта хозяйствования, индивидуального предпринимателя, а через расходную часть гражданина выявляется его сокрытие доходов", - отметил начальник управления.Например, человек неоднократно приобретает имущество, а заработная плата у него либо отсутствует, либо менее бюджета прожиточного минимума. "Тогда сразу возникает вопрос: на какие доходы приобретено имущество? В этих целях и предусмотрено законодательство, которое позволяет через расходную часть человека выйти уже именно на то, что он где-то скрывает свои доходы", - пояснил представитель МНС.Отвечая на вопрос, как осуществляется контроль за соответствием доходов и расходов граждан, Андрей Ковалевский сказал, что в соответствии с законом о декларировании налоговые органы анализируют различную информацию. “Не секрет, что в налоговый орган направляется большое количество информации. Это информация о приобретении транспортных средств, недвижимого имущества, о доходах граждан, полученных в Республике Беларусь (это данные Фонда социальной защиты населения), информация о денежных переводах, поступающих из-за границы, и ряд другой информации. Налоговый орган самостоятельно без вызова гражданина анализирует эти сведения, а если устанавливается превышение расходов над доходами на сумму не менее 250 базовых величин, то это уже является основанием для истребования декларации о доходах и имуществе и дальнейшей проверки", - пояснил он.Далее налоговые органы сопоставляют доходы и расходы, составляют соответствующие расчеты. "В течение месяца физическое лицо должно прокомментировать, какие доходы из законных и легальных источников он получил. Это могут быть какие-то кредиты, подарки, займы, продажа имущества или доходы, сведения о которых изначально отсутствовали в налоговых органах", - отметил Андрей Ковалевский.Если физическое лицо не представит такие пояснения либо не сможет подтвердить, что это были легальные источники доходов на покрытие тех расходов, которые уставил налоговый орган, то сумма превышения расходов над доходами облагается подоходным налогом. Ставка налога в таком случае повышенная и составляет 16%. "То есть по итогам проверки, если человек не может пояснить источники, составляется акт проверки и ему направляется требование заплатить налог по ставке 16%", - пояснил начальник управления.-0-