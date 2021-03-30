МНС: физлица уплатят в 2021 году около Br58 млн транспортного налога

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физические лица в 2021 году уплатят около Br58 млн транспортного налога. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции "Транспортный налог для физических лиц в Беларуси. Особенности уплаты в 2021 году" начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"По грубым оценкам (учитывая большое количество льгот, оснований, когда не нужно платить налог), плательщиками авансового платежа по транспортному налогу в этом году будут не менее 2 млн физических лиц, - сказал Андрей Ковалевский. - Если взять усредненную ставку (1 БВ - Br29), мотоциклы и прицепы для упрощения оставлю "за скобками", мы предполагаем, что плательщики уплатят порядка Br58 млн".

По его словам, в следующем году, когда пойдет доплата до общеустановленной ставки, эта сумма вырастет в три-четыре раза. "Ставка, которая будет применяться для автомобилей массой от 1,75 до 2 т, составит Br102, для авто массой от 1,5 до 1,75 т - Br81", - добавил начальник главного управления.-0-