МНС напоминает агроусадьбам о сроках уплаты сбора за 2020 год

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам напоминает физлицам, что срок уплаты сбора за оказание услуг в сфере агроэкотуризма за 2020 год истекает 30 декабря 2019-го, сообщили БЕЛТА в МНС.

Платить сбор за 2020 год не надо, если субъект в 2019 году перестал оказывать услуги в указанной сфере. В МНС напомнили, что при прекращении деятельности субъекты агроэкотуризма должны направить в райисполком письменное уведомление об этом.

Не нужно также платить сбор, если физлицо приостановило оказание услуг в сфере агроэкотуризма в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет. Заявление о приостановке деятельности подается в налоговый орган по месту постановки на учет.-0-