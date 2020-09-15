МНС напоминает физлицам о необходимости уплатить имущественные налоги до 16 ноября

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам напоминает физическим лицам - плательщикам имущественных налогов, что срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога за 2020 год истекает 16 ноября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре МНС.

Поскольку установленный срок уплаты сбора - 15 ноября приходится на выходной день, то согласно ст.4 Налогового кодекса срок уплаты сбора переносится на ближайший следующий рабочий день - 16 ноября.

Если физлицо не получило извещение на уплату, нужно обратиться в налоговую по месту нахождения объекта недвижимости, в том числе земельного участка, для уточнения сумм налогов.

Уплатить налоги можно через отделения банков, почтовые отделения, сельские (поселковые) Советы депутатов, налоговые органы, а также через интернет-банкинг.-0-