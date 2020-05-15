МНС напоминает физлицам об уплате подоходного налога до 1 июня

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам напоминает физлицам о необходимости уплаты подоходного налога до 1 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МНС.

Речь идет о подоходном налоге за 2019 год, который начислен на основании представленных налоговых деклараций по подоходному налогу.

В МНС напомнили, что возможна безналичная уплата налога с помощью ЕРИП, интернет- или мобильного банкинга. Наличными уплатить его можно через банк, налоговый орган, поселковый, сельский исполнительный и распорядительный орган либо в отделении почты.-0-