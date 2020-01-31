МНС: некоторые работодатели маскируют зарплаты "в конвертах" неполной занятостью

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые работодатели маскируют зарплаты "в конвертах" неполной занятостью. О незаконных схемах рассказал сегодня министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании итоговой коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы минимизировать обязательства по подоходному налогу и отчислениям в ФСЗН, во многих случаях при фактической занятости работников на полную ставку трудовые отношения с ними осознанно оформляются на условиях частичной занятости или не оформляются вообще", - отметил Сергей Наливайко.

По данным ФСЗН, у каждой второй службы такси более половины работников по соглашению сторон работают не на полную ставку. А почти в каждой пятой все без исключения сотрудники работают на условиях частичной занятости. В итоге средняя зарплата - менее Br200.

МНС заключило соглашение о сотрудничестве с компанией Uber, это позволило усилить контроль в данной сфере. Как результат: выручка компаний, работающих с Uber, выросла в четыре раза, а уплачиваемые ими налоги - в пять раз.

Сергей Наливайко отметил, что в I квартале 2019 года в 42 тыс. организаций средняя зарплата составила менее Br400, из них 18 тыс. платили своим работникам суммы ниже бюджета прожиточного минимума. Анализ показал, что некоторые организации выдавали сотрудникам зарплату "в конвертах".

В результате контрольно-аналитических мероприятий бюджет пополнился на Br7 млн, более 1,2 тыс. организаций обеспечили зарплату своим работникам свыше Br400.-0-