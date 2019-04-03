МНС определило порядок ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам Беларуси постановлением №5 от 30 января 2019 года утвердило инструкцию о порядке ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Инструкцией установлен порядок ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями, нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро, а также адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально.

Согласно инструкции соответствующий учет ведет самостоятельно плательщик либо иное лицо в установленном законодательством порядке. Ведение учета осуществляется на основе документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.

Установлено, что ведение учетных документов может производиться как на бумажных носителях, так и в электронном виде. В документах, оформленных на бумажном носителе, допускается исправление неправильных записей. Они вносятся путем зачеркивания и внесения правильных записей. При этом исправления должны быть обоснованы, содержать дату исправления, фамилию, инициалы, подпись лица, внесшего их, и не должны препятствовать прочтению первоначальной записи.

Постановление вступает в силу с 5 апреля 2019 года.-0-