МНС пока не будет инициировать ужесточение ответственности для нелегальных таксистов

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам пока не будет инициировать ужесточение ответственности для нелегальных таксистов, сообщил сегодня журналистам замминистра по налогам и сборам Владимир Муквич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос сегодня нужно рассматривать не с точки зрения усиления ответственности или ослабления требований. Здесь вопрос в практике применения законодательства", - отметил Владимир Муквич.

Замминистра обратил внимание, что сейчас основная задача - обеспечить стабильное законодательство, в чем заинтересованы добросовестные налогоплательщики. Не так давно вносились изменения в закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, поэтому перевозчикам нужно было привыкнуть к работе в новых условиях. По мнению замминистра, было бы не очень правильным корректировать законодательство каждый год. "К усилению ответственности, наверное, стоит возвращаться в последующий период", - считает Владимир Муквич.

Вместе с тем государство не будет делать послабления злостным нарушителям закона, ведь от их действий страдает и добросовестный бизнес, создаются неравные условия для конкуренции.

По данным замминистра, за 10 месяцев этого года установлено 973 факта нарушения законодательства в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров, из них 675 касались случаев, когда физлица занимались незарегистрированной предпринимательской деятельностью. При этом 371 нарушитель получили штрафы на общую сумму Br58 тыс., также им доначислен единый налог в размере более Br130 тыс. Арест накладывался на 73 автомобиля, но решений о конфискации транспортных средств суды не принимали. "По нашему мнению, если бы транспортные средства у отдельных категорий, злостных правонарушителей были конфискованы, это было бы серьезной профилактической для остальных граждан", - сказал Владимир Муквич.

В то же время такая мера, как арест автомобиля, стала серьезным уроком для нарушителей. "Предполагаем, что кто-то из них все равно проигнорирует требования закона. Мы таких лиц берем на особый контроль и при нарушениях будем инициировать, чтобы в их отношении конфискация транспорта применялась. Но конфискация - это не самоцель. Наша задача - чтобы платежи уплачивались в бюджет добровольно", - резюмировал замминистра.-0-