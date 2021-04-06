МНС получило полномочия в сфере маркировки товаров

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам получило ряд полномочий в сфере маркировки товаров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 апреля 2021 года №189, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, МНС будет определять порядок и сроки маркировки товаров, в том числе порядок нанесения унифицированных контрольных знаков или средств идентификации. Министерство также будет определять порядок маркировки остатков товаров, возникающих на дату включения их в перечни товаров, подлежащих маркировке, и сроки передачи субъектами хозяйствования информации о таких товарах в государственную информационную систему маркировки товаров.

Ведомству предстоит определить состав информации о товаре, вносимой в межведомственную распределенную информационную систему "Банк данных электронных паспортов товаров", и порядок передачи информации в систему маркировки из иных функционирующих в Беларуси информационных систем.

Кроме того, МНС определит перечень складов для хранения товаров и их маркировки, порядок оборота унифицированных контрольных знаков, кодов маркировки, средств идентификации, знаков защиты и характеристик средств идентификации, а также порядок хранения, транспортировки и реализации товаров, подлежащих маркировке.

Министерство финансов в свою очередь уполномочено определять функциональные требования к системе маркировки.

Документом также внесены соответствующие изменения в положение о Министерстве по налогам и сборам.

Основные пункты этого постановления вступят в силу в июле этого года.-0-