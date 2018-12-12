МНС предлагает изменить форму книги учета доходов и расходов организаций и ИП

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам Беларуси выносит на общественное обсуждение проект постановления Министерства по налогам и сборам, Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты и Национального статистического комитета "Об установлении формы книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и порядке ее заполнения", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МНС.
Постановлением предусмотрено изменение формы книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, что существенно сократит перечень ее разделов и частей, а также упростит порядок заполнения.
Проект постановления размещен на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Беларуси
Замечания и предложения по проекту постановления министерство принимает до 21 декабря 2018 года включительно на электронный адрес yakutchik@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта".-0-
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