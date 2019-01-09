МНС предлагает обсудить изменения в правилах организации азартных игр

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект постановления "О правилах организации и (или) проведения азартных игр". Документ размещен на сайте министерства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МНС.

В новой редакции предлагается утвердить инструкцию о порядке оформления правил организации и (или) проведения азартных игр.

Перечень требований к содержанию правил организации азартных игр предлагается расширить и уточнить с учетом легализации указом №305 от 7 августа 2018 года нового вида деятельности - содержание виртуального игорного заведения. Отдельные требования к правилам, касающиеся азартных игр в онлайн-казино, будут распространяться также на букмекерские конторы и (или) тотализаторы, которые работают через интернет. Сейчас в правилах организации и проведения букмекерских игр есть положения, касающиеся порядка регистрации участниками букмекерских игр игровых счетов, идентификации и аутентификации участников игр, а также порядка и условий предоставления им бонусов. Игры тотализатора сейчас не проводятся ни одним из организаторов азартных игр.

Сегодня у организаторов азартных игр нет закрепленной в законодательстве обязанности вносить изменения или дополнения в правила, чтобы обновить их с учетом новых требований в сфере игорного бизнеса. На практике это приводит к спорным и конфликтным ситуациям между организаторами игр и их участниками, вызывает сложности с рассмотрением обращений юрлиц и граждан. Поэтому предлагается прописать обязанность организатора вносить изменения в правила, обеспечивающие их соответствие новым требованиям. Делать это нужно будет не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу нормативных актов, устанавливающих такие требования.

Указом №305 с 1 апреля 2019 предусмотрена легализация в Беларуси онлайн-казино. Поэтому будет расширен и перечень видов разрешенных к организации игр. Правила организации таких онлайн-игр с 1 апреля нужно будет согласовывать с МНС наряду с правилами проведения игр в казино (азартные игры в карты, кости, цилиндрическая игра (рулетка), букмекерские игры).

Предполагается, что постановление должно будет вступить в силу с 1 апреля (как и указ №305).

Предложения по проекту будут приниматься по 15 января на электронный ящик uklib@nalog.gov.by.-0-