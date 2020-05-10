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Экономика
10 мая 2020, 13:02

МНС предлагает обсудить порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля

Фото из архива
Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам предлагает обсудить порядок возврата суммы НДС, уплаченной физлицом при приобретении электромобиля на территории Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров вынесено на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Предполагается, что физлицу будет возвращаться сумма НДС, уплаченная им при покупке электромобиля в Беларуси с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года.

Вернуть можно будет сумму НДС, включенную в стоимость электромобиля, но не более 500 базовых величин (1 БВ - 27 Br) на день покупки авто.

Для возврата НДС физлицу нужно будет уведомить налоговую по месту своего жительства о покупке электромобиля и уплате НДС, а также приложить оригиналы и копии ряда документов. Например, договора купли-продажи электромобиля или лизинга, счета-справки (при наличии), документа, подтверждающего факт уплаты стоимости электромобиля, включая НДС.

Налоговый орган будет вправе запросить у продавца (лизингодателя) дополнительную информацию, чтобы подтвердить факт приобретения электромобиля.

Возврат НДС предусмотрен в течение 30 календарных дней со дня подачи физлицом документов в налоговую. Если у покупателя электромобиля есть задолженность по налогам или штрафам, уплату которых контролирует МНС, то такую задолженность погасят из суммы возвращаемого НДС.

При этом если физлицо сообщило в налоговую не всю необходимую информацию, то ему откажут в возврате НДС.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по налогам и сборам. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения по 18 мая на электронный адрес bev@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта постановления".-0-

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Теги
автомобиль Министерство по налогам и сборам налоги
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