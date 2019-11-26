МНС предлагает обсудить работу механизма электронных накладных

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам выносит на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров "О функционировании механизма электронных накладных", сообщили БЕЛТА в МНС.

В ведомстве отметили, что назрела необходимость совершенствовать механизм электронных накладных и расширять сферу применения электронного документооборота в межстрановой торговле.

Согласно проекту документа, субъекты хозяйствования вправе при наличии программных и технических средств использовать электронные накладные, а также в виде электронных документов транспортные (товаросопроводительные) или иные документы, подтверждающие перемещение товаров при взаимной торговле между странами ЕАЭС. Они должны соответствовать требованиям в сфере обращения электронных документов и электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Проект постановления предусматривает, что создание, передача и получение электронных накладных и других указанных документов должны осуществляться исключительно через систему электронного обмена данными Electronic Data Interchange (EDI) на основании соглашений, заключаемых между участниками и оператором электронного документооборота (EDI-провайдером).

Участниками электронного документооборота признаются грузоотправитель и грузополучатель. Но такой статус может получить и автомобильный перевозчик, если между ним, грузоотправителем и грузополучателем заключено соответствующее соглашение. При использовании международной товарно-транспортной накладной CMR в виде электронного документа (e-CMR) участниками электронного документооборота признаются грузоотправитель, грузополучатель и автомобильный перевозчик. При передаче электронных сообщений, создаваемых грузоотправителем при отгрузке товаров в адрес организации, местом нахождения которой не является Беларусь, а также иностранного гражданина и лица без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную хозяйственную (экономическую) деятельность, участником электронного документооборота признается грузоотправитель.

"В настоящее время в создании электронных накладных участвуют только грузоотправитель и грузополучатель. Включение автомобильного перевозчика в создание электронных накладных позволит в дальнейшем формировать условия для технической реализации такого процесса и впоследствии отказаться от составления реестра товарно-транспортных накладных, создаваемых в виде электронных документов", - пояснили в МНС.

Проект постановления также предусматривает, что доступ к информации об электронных накладных и других указанных документах предоставляется налоговым и таможенным органам посредством удаленного доступа к информационной системе электронного документооборота.

Замечания и предложения по проекту постановления можно направлять в МНС до 3 декабря включительно на электронный адрес maykovskiy@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта постановления".-0-