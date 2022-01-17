МНС: предприниматели будут уплачивать единый налог по новым ставкам с 1 февраля 2022 года

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприниматели будут уплачивать единый налог по новым ставкам с 1 февраля 2022 года, сообщила в программе "Неделя" на СТВ заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску Ольга Тарасевич, передает БЕЛТА.

В Беларуси с 1 января изменились подходы по налогообложению индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. В частности, увеличен размер ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

"Если предприниматель с 2022 года попал под ограничения, он обязан будет перейти либо на уплату подоходного налога, либо на уплату единого налога, если вид его деятельности в соответствии с 33-й главой Налогового кодекса позволяет это делать. Единый налог, да, произошло увеличение ставок. Ставки ежегодно индексируются, и изменения 2022 года - это не исключение. Предприниматели будут уплачивать по новым ставкам, начиная с 1 февраля 2022 года. Январь еще для изучения, адаптации, возможности изменения системы налогообложения", - сказала Ольга Тарасевич.

Чтобы перейти на единый налог, нужно вовремя подать инспектору соответствующую декларацию. Инспектор при необходимости изменит систему налогообложения, а предприниматель будет знать примерную сумму, которую придется отдать за год. При наличии электронной подписи это можно сделать не выходя из дома.

Что касается самозанятых граждан, количество плательщиков за последний год выросло почти в 2,5 раза и почти в 3 раза выросли поступления. По ремесленникам не произошло серьезных изменений. За исключением того, что пересмотрена ставка: до 2022 года было две базовые величины, а с 1 января 2022 года - Br62, то есть фиксированная сумма.

Тем, кто заплатил до 1 января по старым расценкам, доплачивать не придется, уточнили в эфире телеканала.-0-