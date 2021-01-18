МНС продлило до 1 июля мораторий на проверки при ввозе обуви из России

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам Беларуси продлило до 1 июля 2021 года мораторий на проверки при ввозе обуви из России, сообщили БЕЛТА в пресс-центре МНС.

Налоговым инспекциям поручено не начинать административный процесс по ч.4 ст.12.17 КоАП в отношении субъектов хозяйствования, которые приобрели обувь на территории России до 1 января 2021 года на основании документов, легальность которых не подтверждена в информсистеме Федеральной налоговой службы России, а также если маркировка средствами идентификации обуви не соответствует сведениям мобильного приложения "Честный знак".

В МНС отметили, что механизмы учета розничных продаж и маркировки товаров средствами идентификации в России являются новацией и находятся в стадии внедрения в промышленную эксплуатацию. С учетом этого мораторий продлен для нивелирования негативных последствий для белорусских субъектов хозяйствования, связанных с возможными техническими сбоями в информсистемах маркировки, а также с недобросовестностью действий российских субъектов хозяйствования, которые могут уклоняться от исполнения обязанности по уплате платежей в бюджет.-0-