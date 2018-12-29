МНС проведет конференции по разъяснению норм обновленного Налогового кодекса в регионах

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам провело 28 декабря в Минске практическую конференцию, посвященную вопросам исчисления и уплаты налогов в Беларуси в 2019 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Обширная тематика обсуждавшихся вопросов обусловлена предстоящим вступлением в силу новой редакции Налогового кодекса, работа по подготовке которого велась в стране на протяжении 2018 года.

На открытии конференции заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая обратила внимание на то, что в связи с принятием новой редакции Налогового кодекса одной из главных задач министерства является широкомасштабная информационно-разъяснительная работа по применению изменившихся положений законодательства. Такие же конференции пройдут во всех регионах страны, чтобы максимально полно охватить аудиторию плательщиков и вместе проанализировать основные изменения в правовом поле. Отдельные мероприятия пройдут с подведомственными министерствам предприятиями, плательщиками, являющимися членами ведущих бизнес-союзов. "Это делается для того, чтобы к 20 февраля, когда необходимо будет уплатить налоги за январь 2019 года, плательщики смогли выполнить свои налоговые обязательства корректно и в полном объеме", - отметила заместитель министра.

Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, плательщиков, которые работают с упрощенной системой налогообложения, будет подготовлен цикл телевизионных информационных сообщений. Максимально в этой работе будут задействованы колл-центр МНС, центры обслуживания плательщиков, работающие в налоговых инспекциях страны. При этом она выразила надежду на то, что к этой работе подключатся Палата налоговых консультантов и ведущие аудиторские компании.

Кроме того, на сайте министерства уже размещен текст законопроекта, который одобрен парламентариями, а в первые дни нового года появятся комментарии к Налоговому кодексу. С ними также можно будет ознакомиться на страницах журналов "Налоги Беларуси" и "Консультант предпринимателя". Все информационные ресурсы будут систематически обновлять размещенные материалы.

Элла Селицкая рассказала об основных направлениях совершенствования налогового администрирования в Республике Беларусь. Представители министерства ознакомили участников с новшествами в общей части Налогового кодекса по применению способов обеспечения исполнения налоговых обязательств, анализу изменений в части исчисления и уплаты конкретных налогов, а также новшеств в методологии исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. Кроме того, на конференции сделан обзор новаций в исчислении и уплате имущественных платежей (налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за землю), рассмотрены особенности исчисления и уплаты в 2019 году экологического налога.

По итогам конференции участники задавали вопросы, касающиеся конкретных ситуаций, которые могут возникнуть в правоприменительной практике с вступлением в силу новой редакции Налогового кодекса. Ответы были даны непосредственно во время мероприятия, а также будут опубликованы на сайте МНС и в официальных изданиях министерства.-0-