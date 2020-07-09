МНС рассказало, на основании каких сведений рассчитываются имущественные налоги

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании каких сведений рассчитываются имущественные налоги, рассказала заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Это очень важный вопрос и нужно, чтобы граждане понимали, откуда налоговый орган берет информацию, поскольку он производит расчет налога. Каждый плательщик имущественных налогов ежегодно получает извещение на уплату. Оно состоит из двух частей. Первая - сколько нужно заплатить налога, вторая - расчет налога на недвижимость или земельного налога", - отметила Светлана Шевченко.

Когда гражданин знакомится с расчетом налога, он видит, что земельный налог уплачивается исходя из кадастровой стоимости земельного участка. В Налоговом кодексе есть соответствующие статьи, четко определяющие, какой источник информации является основанием для исчисления имущественных налогов.

Говоря про земельные участки, Светлана Шевченко пояснила: основным поставщиком сведений являются структурные подразделения местных исполнительных органов власти по землеустройству. "Ежегодно землеустроительные службы направляют в налоговый орган информацию о земельных участках по состоянию на 1 января отчетного периода, а в течение квартала текущего года - о предоставленных гражданам земельных участках. Она содержит подробные сведения о гражданине, размере земельного участка, его функциональном использовании, целевом назначении, о кадастровой стоимости. Вот эти сведения и ложатся в основу исчисления земельного налога", - рассказала замминистра.

По ее словам, на практике возникает спорная ситуация, когда гражданин не согласен с тем размером земельного участка, который налоговая служба указала в расчете. "По всем вопросам, которые связаны с размером земельного участка, определением кадастровой стоимости, необходимо обращаться к землеустроителям, поскольку информация поступает оттуда. Налоговый орган не специалист по землеустройству и не определяет сам размеры земельного участка", - отметила Светлана Шевченко.

Многие спорные моменты возникают в том случае, когда граждане получают земельный участок в наследство и родственники не могут между собой договориться. "Земельный участок есть, наследники есть, а вот определить между собой долю наследства они не могут. Налоговая служба тоже не выделяет доли этих земельных участков, здесь все определяется в законодательном порядке. Нужно обращаться в землеустроительную службу, оформлять как следует документы и платить налог", - пояснила она.

Есть еще один момент, по словам эксперта, на который нужно обратить внимание. Зачастую у граждан нет документов на земельный участок, но при этом они выращивают продукцию на нем. Документа нет, поэтому платить за него они отказываются. Гражданин пользуется этим участком независимо от того, есть у него документ либо нет. И поскольку фактически земельный участок используется, земельный налог насчитывается.

Что касается налога на недвижимость, если имущество оформлено по праву собственности, то сведения предоставляет Национальное кадастровое агентство. Ведется Единый государственный регистр недвижимого имущества, официальные данные поступают в налоговую службу раз в год, впоследствии - ежеквартально об изменениях, которые произошли с имуществом.

Есть имущество, не оформленное по праву собственности, полученное по наследству. В этом случае сведения предоставляются нотариальными службами. Есть и такое имущество, которое получено в дар. "Здесь опять-таки, если нотариально были оформлены сделки, мы получаем информацию от нотариуса. На основании официально полученных сведений как раз и производится расчет налога", - добавила Светлана Шевченко.

Бывают спорные моменты, когда граждане вроде заключили между собой сделку, подарили квартиру, но не зарегистрировали переход права собственности. Пока переход права не зарегистрирован, плательщиком признается тот, на кого право собственности было оформлено.-0-

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