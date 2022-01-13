МНС разъяснило изменения в уплате сбора для субъектов агроэкотуризма

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам разъяснило изменения в уплате сбора для субъектов агроэкотуризма, сообщили БЕЛТА в МНС.

"С 1 января 2022 года ставка сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма установлена в белорусских рублях за каждую агроэкоусадьбу за месяц и составляет Br31. Плательщикам сбора, уплатившим в 2021-м сбор за 2022-й в сумме Br58, не требуется доплачивать за январь и февраль", - рассказали в МНС.

Плательщики обязаны, начиная с марта, производить ежемесячную уплату сбора за каждую агроэкоусадьбу до 1 числа соответствующего месяца, например, не позднее 1 марта - за март. Но есть и исключения. Так, за май нужно будет внести оплату не позднее 4 мая, за октябрь - не позднее 3 октября.

Исчисление сбора прекращается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором прекращена деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. "В соответствии с указом от 9 октября 2017 года №365 субъект агроэкотуризма признается прекратившим деятельность с даты получения районным исполнительным комитетом письменного уведомления", - пояснили в МНС.-0-