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28 апреля 2021, 21:13

МНС разъяснило порядок действий торговли в связи с запретом на реализацию ряда товаров

Фото из архива
Фото из архива

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам разъяснило порядок действий субъектов торговли с учетом постановления Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240 "О применении специальных мер", которым установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в МНС.

В перечень запрещенных внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me). Перечень товаров и положение о порядке действий в их отношении вступают в силу с 5 мая.

Для субъектов хозяйствования предусмотрена возможность реализовать имеющиеся у них остатки запрещенных товаров, промаркировав их специальными контрольными знаками. Для этого они должны выполнить ряд требований. "Им следует с 5 мая приостановить оптовую и розничную торговлю данными товарами. Затем не позднее 13 мая нужно провести инвентаризацию образовавшихся остатков. Ей подлежат также остатки товаров во вскрытой потребительской упаковке с указанием их объема (массы). Инвентаризационную опись нужно оформить в двух экземплярах. В нее не включаются остатки товаров с просроченным сроком годности на дату инвентаризации", - рассказали в МНС.

Субъектам торговли не позднее 18 мая следует представить два экземпляра инвентаризационной описи в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет. Инспекция МНС один экземпляр возвращает субъекту торговли, копию второго в течение пяти рабочих дней направляет в РУП "Издательство "Белбланкавыд". Субъектам торговли нужно будет приобрести у "Белбланкавыд" специальные контрольные знаки в количестве, не превышающем количество товара, указанного в инвентаризационной описи. Затем им следует не позднее 5 июля промаркировать остатки товаров. При этом остатки во вскрытой потребительской упаковке реализуются без маркировки в течение 60 календарных дней с даты проведения инвентаризации, но не более установленного срока годности.

Налоговые органы будут контролировать ввоз на территорию Беларуси и реализацию запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет. Если факты нарушений будут выявлены, налоговые органы направят уведомления. В случае невыполнения требований к виновным лицам будут применяться меры административной ответственности, предусмотренные статьей 24.3 КоАП. В отношении лиц, реализующих запрещенные товары в нарушение установленного порядка, будут вести административный процесс по статье 13.3 КоАП.-0-

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