МНС разъяснило порядок маркировки остатков запрещенных товаров специальными контрольными знаками

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам разъяснило порядок маркировки остатков запрещенных товаров специальными контрольными знаками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

В МНС отметили, что постановлением Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240 "О применении специальных мер" установлен перечень запрещенных товаров, а также утверждено положение о порядке действий в отношении таких товаров. Положением предусмотрена возможность субъектам хозяйствования реализовать имеющиеся у них остатки запрещенных товаров, промаркировав их специальными контрольными знаками.

"Специальные контрольные знаки наносятся на товар, этикетку либо на любую поверхность упаковки товара, предназначенной для продажи или первичной упаковки товара, реализуемой совместно с товаром. Специальные контрольные знаки должны быть нанесены таким образом, чтобы четко просматривались серии и номера нанесенных специальных контрольных знаков, позволяющие их идентифицировать, а также не препятствовать доведению до сведения потребителей информации о потребительских свойствах товаров, подлежащих маркировке специальными контрольными знаками", - рассказали в МНС.

При маркировке легкового автомобиля специальный контрольный знак наносится на внутреннюю сторону крышки люка заливной горловины.-0-