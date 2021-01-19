МНС уточнило требования к внутреннему контролю организаторов азартных игр и налоговых консультантов

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам уточнило требования к правилам внутреннего контроля организаторов азартных игр и налоговых консультантов. Это предусмотрено постановлением МНС от 19 ноября 2020 года №17, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Среди нововведений - установление требований к проведению оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Что касается организаторов азартных игр, такую оценку они проводят отдельно в разрезе всех своих игорных заведений, в том числе виртуальных. Она актуализируется по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В частности, нужно проводить такую оценку еще до внедрения новых услуг, изменения способов их оказания или существенных условий.

Что касается налоговых консультантов, для них установлены требования к организации системы внутреннего контроля, управлению рисками, идентификации, анкетированию, верификации клиентов и обновлению данных о них, порядку хранения и конфиденциальности информации. Также определены критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, требования к документальному фиксированию, а также порядок применения мер, связанных с замораживанием средств и блокированием таких операций.

Правовой акт вступает в силу с 20 января 2021 года.-0-