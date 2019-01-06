МНС видит резервы для снижения общей налоговой нагрузки в точечном отказе от индивидуальных льгот

6 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Резервы для снижения общей налоговой нагрузки можно найти в точечном отказе от индивидуальных льгот субъектов хозяйствования. Такое мнение сегодня в интервью в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" высказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что льготы призваны дать импульс развитию предприятия, способствовать его выходу на более высокий уровень.

"К сожалению, зачастую это только развращает субъекты хозяйствования, приучает ходить с протянутой рукой и уже даже не просить, а требовать эти льготы, - констатировал он. "Поэтому, если мы внимательно посмотрим на индивидуальные льготы и от каких-то из них точечно откажемся, сделаем равный единый подход ко всем субъектам хозяйствования, то здесь, уверен, можно поискать, резервы для снижения общей налоговой нагрузки", - считает Сергей Наливайко.

Вступила в силу новая редакция Налогового кодекса. Его разработчики попытались сделать документ максимально простым и понятным, особенно для малого бизнеса, подчеркнул министр. Он напомнил об основных новациях. Так, к объектам недвижимости, которые используются неэффективно, и к участкам, где они расположены, не будут применяться десятикратные повышающие коэффициенты.

Предельный размер повышающего коэффициента налога на недвижимость на 2019 год оставили 2,5. Однако, с 2020-го этот показатель будет снижен до 2. При этом Сергей Наливайко отметил, что в целом стоит задача "выйти на минимизацию всякого рода повышающих коэффициентов".

Министр обратил внимание, что более 95% субъектов хозяйствования ответственные и законопослушные, соблюдают налоговое законодательство. Около 4% допускают нарушения по объективным причинам и менее 1% делают это сознательно. В законодательстве предусмотрена возможность не блокировать счета добросовестных субъектов хозяйствования, если они по объективным причинам не могут, например, внести платежи в установленные законодательством сроки.

Кроме того, в обновленном НК появилась такая норма как снижение налога на дивиденды. Если прибыль распределяется между учредителями, то стандартная ставка остается на уровне 12%. Если субъект хозяйствования, учредитель принимает решение, что в течение трех лет он прибыль не распределяет, а реинвестирует в развитие предприятия, то ставка снижается в два раза и становится 6%. Если такая практика будет продолжена в течение пяти лет, то ставка вовсе обнуляется.-0-