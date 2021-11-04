МНС: владельцам электромобилей не нужно уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцам электромобилей не требуется уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

"В соответствии с абзацем пятым пункта 2 статьи 3072 Налогового кодекса транспортные средства категории M1 или M1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем, по 31 декабря 2025 года не признаются объектом налогообложения транспортным налогом. В связи с этим физическим лицам - владельцам электромобилей уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу не требуется", - рассказали в МНС.

Министерство в настоящее время прорабатывает вопрос о получении от компетентных органов уточненных сведений о перечне транспортных средств, относящихся к категории электромобилей. "По мере получения уточненных сведений в отношении физических лиц - владельцев электромобилей, получивших извещения на уплату авансового платежа по транспортному налогу, налоговые органы проведут перерасчет авансового платежа и направят уведомление об аннулировании указанного извещения", - отметили в ведомстве.-0-